Junqueras asegura que el 1-O "habrá urnas" y que "estarán llenas de votos"

Con el nuevo Govern ya en marcha, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha asegurado que el 1-O "habrá urnas" y que "estarán llenas de votos". Sobre el reconocimiento de la comunidad internacional, cree que está "dentro de la normalidad más absoluta" que no se posicione.

Por otra parte, Junqueras ha criticado con dureza las maniobras y declaraciones de intenciones del Gobierno para frenar el 1-O. "No nos podemos resignar a normalizar la vía de la amenaza constante contra la voluntad de votar. Todo el mundo se debería indignar", ha espetado. De todas formas, ha considerado que "la represión no puede ser infinita por parte del Estado" y ha instado a responder con "suficiente democracia" a las represalias judiciales que ya contempla el Govern por el 1-O: "De querellas seguro que no faltarán. El Gobierno no es tan generoso con otras cosas pero con esto sí", ha criticado.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha intervenido en Twitter durante la entrevista para asegurar que se le ponen los "pelos de punta escuchando el discurso populista y demagogo de Junqueras" y recordarle al vicepresidente que, según él, "solo amenaza quien rompe la legalidad democrática vigente". Junqueras le ha respondido en antena preguntándole si "en vez de urnas prefiere que hable de cloacas o de pruebas falsas".