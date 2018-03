José Sacristán: "Quien habla de presos políticos no tiene ni puta idea"

José Sacristán, uno de actores más veteranos de la escena española ha sido muy crítico con el empleo de la expresión "presos políticos" para definir la situación de los líderes del procés' en Cataluña.

En una entrevista en el diario El Mundo con motivo de la representación de 'Muñeca de Porcelana', de David Mamet en , Sacristán es directo cuando le dicen que España sigue siendo un país franquista. "Mira, te voy a dar un titular: los que dicen eso no tienen ni puta idea de lo que era el franquismo. Y los que llaman presos políticos a estos muchachos catalanes no tienen la más puta idea de lo que era un preso político de verdad. Un respeto, porque no tiene nada que ver. Y que no toquen los cojones con esta reducción, yo no soy independentista pero tampoco soy fascista, que no vayan por ahí".

El actor tampoco tiene compasión con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la que sutilmente critica cuando le preguntan sobre la visita que recibió de los Reyes cuando representaba tiempo atrás la misma obra en Madrid. "Efectivamente, y mira, ahora que ha dicho Ada Colau lo del servilismo, te digo que no hubo ninguna genuflexión. Me dijeron: "Están aquí los reyes y te quieren saludar". Así que les dije que pasaran. Hablamos de lo que les parece David Mamet, de teatro y de cultura. Y, oye, ya me hubiera gustado tener una conversación parecida con la señora Colau".

En cuanto a la situación política, Sacristán desdramatiza, en especial cuando le dicen que algunos pueden tener la tentación de no votar. "Tengo muchos años y han sido muchos los que estuve esperando para poder votar, así que lo sigo haciendo. Indudablemente, con reparos e inconvenientes, pero lo sigo haciendo a una gente concreta. Yo ya soy muy mayor y no me gusta ser catastrofista porque no estamos peor, ni muchísimo menos, que en otras ocasiones que yo he conocido. Lo que pasa es que no acabamos de avanzar en una dirección concreta".