Íñigo Errejón: "El PP quiere un Podemos arrinconado en la izquierda"

Admite que ha hablado con Pablo Iglesias sobre las posibilidades de un pacto. Es optimista pero no quiere renunciar a su hoja de ruta: hacer de Podemos una locomotora que abandone las posiciones de resistencia y empiece a ser útil. Reconoce que si no hay acuerdo y pierde le pueden laminar. Pero va a correr el riesgo.

¿Qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias?

Soy optimista respecto a la posibilidad que lleguemos a un acuerdo. Creo que es un clamor entre nuestra gente. Al mismo tiempo, creo que ese acuerdo no debería estar vacío. Yo creo que Podemos no debe mantener un rumbo en el que se repliegue para ser solo una fuerza de resistencia y de protesta, sino que tenemos que ser una fuerza locomotora, con capacidad de liderar ya la oposición.

¿Dónde hay más dificultad para el acuerdo?

En el análisis de en qué momento estamos. Hay compañeros que creen que Podemos debe convertirse en una fuerza política quizá más dura, quizá más cerrada, con más capacidad de resistir para esperar el declive de los otros. En mi opinión tenemos que seguir ensanchando Podemos, demostrar que somos útiles ya. Las próximas elecciones no se ganan en 2020 sino que se empiezan a ganar ahora.

¿Han hablado usted e Iglesias después de haber leído sus respectivos documentos?

Sí. Nos hemos leído atentamente, aunque no nos hemos sorprendido porque ya veníamos defendiendo las respectivas tesis. La de cavar trincheras y la de desplegar las velas. Los dos somos conscientes que para la receta del Podemos en la segunda fase hacen falta todos los ingredientes, pero la cosa está en qué peso está cada uno de los ingredientes.

¿Planea de algún modo sustituir a Iglesias?

No. Pablo es mi amigo, es mi compañero y es mi secretario general.

¿Se puede poner el cuentakilómetros a cero en las relaciones personales?

Nada nos gustaría más a ninguno de los dos. Y nos encantaría, pero esto a veces es complicado. Necesitamos un Podemos que se emancipe de la lógica de amistad de Pablo e Íñigo. Esa lógica de amistad yo la quiero cuidar. Y es verdad que han sido meses duros y que a veces la relación de amistad se resiente. Pero el proyecto político es algo más grande que nosotros dos.

¿Qué relación debe tener Podemos con el PSOE?

Al PSOE hay que marcarle el camino, como la relación que tiene [Manuela] Carmena o tiene Ada [Colau]. Hay que marcarle el camino para que tenga que elegir, pero eso no se hace atacando, eso se hace marcando nosotros el rumbo. Tenemos que dejar de pensar la victoria solo en términos militares de acabar con los otros y tener la capacidad de integrar a los otros en la agenda que nosotros proponemos. Eso es ganar.

¿Hay en Podemos una obsesión anti-PSOE?

Creo que hay que superar al PP y al PSOE. ¿Cómo? Ganando una mayoría transversal que está compuesta de muchos de sus votantes a quienes no se les puede decir ‘Haz una profesión de fe y arrepiéntete de lo que han sido tus creencias durante 20 años’. Hay que tomar la iniciativa, no atacarles.

¿Fue un error no apoyar a Pedro Sánchez?

No. El acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez con Albert Rivera era involucionista. Ahora bien, nosotros deberíamos haber tenido más capacidad de transmitir que estábamos buscando un acuerdo con una cierta flexibilidad. Nuestra obligación es intentarlo hasta el final. Parte de los españoles entre diciembre y junio no nos percibió a la altura.

¿Quién es el líder de la oposición?

Está en disputa ese papel.

¿Dependerá del liderazgo que haya en el PSOE o en Podemos?

Va a depender de Podemos. Espero no sonar demasiado atrevido, pero el liderazgo de la oposición puede perfectamente ser para nosotros. Eso se hace demostrando que somos útiles ya en el Parlamento, no que somos una cuña de protesta. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que el PP desea un Podemos arrinconado en la izquierda y de protesta, y por tanto, si eso es lo que desean nuestros adversarios, tenemos que hacer lo contrario. El PP y los sectores involucionistas del PSOE desean, claro, un Podemos muy simpático, muy folklórico de protesta, muy auténtico, que levante las causas tradicionales pero que no gane nunca, que no tenga capacidad de ganar, no solo en las urnas, sino antes de las urnas en la cabeza de los españoles.

¿Susana Díaz, Pedro Sánchez o Patxi López?

Creo honestamente que el congreso más importante de este año es el de Podemos.

El del PSOE no es un congreso de trámite.

No es de trámite. Hay posiciones de poder en juego, pero en lo fundamental el futuro del PSOE va a depender del rumbo que marquemos nosotros. Sus dirigentes todavía sueñan con ser única alternativa al PP, que nosotros hayamos sido una fiebre pasajera.

¿Está diciendo que si se impone la tesis de la calle eso dará alas al PSOE?

Sí. Creo que si Podemos elige ser una fuerza que se queda en la impugnación y que se vayan todos en vez de ser una fuerza transversal de alternativa, regalaríamos un tiempo precioso para la recomposición de partidos viejos. Buena parte del PSOE y PP confía en que nosotros nos equivoquemos y abandonemos la transversalidad.

¿Está diciendo que el PSOE y el PP quieren que gane Iglesias?

No. Iglesias va a ganar en todo caso porque va a ser secretario general.

De otro modo, pues. ¿Quieren el PSOE y el PP que gane la posición política de Iglesias?

Bueno. Ellos respiran más tranquilos que el 20-D. Confían en que entremos en barrena y nos ahoguemos.

Si no hay pacto y usted pierde. ¿Teme que le arrebaten la secretaría Política?

Yo asumo que por poner las ideas que estoy poniendo sobre la mesa hay quien diga ‘pues ni no salen las tuyas ya no vas a ser secretario político’. Puede ocurrir y lo asumo.

¿Lo ha comentado con Iglesias?

Sí. No hemos concretado, pero claro que hemos dicho que cuando uno entra en un proceso de discusión interna no es un concurso literario. ¿Puede tener costes individuales y personales? Claro que puede tenerlos.

¿Qué haría entonces?

Me quedaría donde sea mas útil, donde me ponga la dirección que esté. Estoy completamente comprometido.