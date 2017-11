Iceta: "Yo solo pactaré con quien me haga presidente"

"No puedo hacer presidente a una persona que defienda la independencia", ha declarado en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, descartando a continuación y de manera explícita favorecer la investidura de Marta Rovira como hipotética 'presidenta' de la Generalitat. Por el otro lado del tablero político también ha negado un acuerdo similar con la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas. "Yo solo pactaré con quien me haga presidente", ha afirmado el líder del PSC.

Ha criticado la "falta de contenido" del discurso de C's y PP, al margen de su oposición a la independencia de Catalunya, y ha demandado más debate en cuestiones de programa. "Para resolver el problema, ¿qué proponen?", se ha preguntado.

Durante la entrevista, Iceta ha explicado una broma que le hace en la intimidad a Espadaler: Para purgar tus pecados ahora trabajarás para que un gay sea president", en referencia a los votos en contra del democristiano en temas referentes a los derechos de los colectivos LGTBI. "Mis amigos me dicen que si estoy montando una especie de casa de acogida", ha añadido sobre la alianza electoral del PSC con Units per Avançar. Iceta ha reconocido que estos proyectos, "en unas elecciones normales", irían por separado, pero que la "excepcionalidad" les obliga a sumar fuerzas para "sacar a Catalunya de este atolladero".

Sentido de Estado

Ha justificado su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Catalunya por la "vocación de mayorías" del PSOE y su "sentido de Estado", que le obliga a no mantenerse al margen de las decisiones clave de la política española. "Si tenemos un mecanismo constitucional para recuperar la legalidad, tenemos la obligación de utilizarlo", ha declarado. El líder del PSC ha reprochado también que "muchos dicen que están en contra del 155, pero a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy van todos".

"Tanta sinceridad me conmueve", ha comentado el socialista en relación a la autocrítica de amplios sectores del independentismo que admitían no estar preparados para desplegar unilateralmente la república catalana. Ada Colau también ha sido objeto de sus críticas, sobre la que ha cuestionado su equidistancia: "Si no estaba a favor del 155, significa en el fondo que la independencia no le iba tan mal. [...] Colau está preparando un pacto con los independentistas".