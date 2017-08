Homenaje a las Trece Rosas en el 78º aniversario de su fusilamiento

El PCE y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) han homenajeado este sábado en Madrid a las trece jóvenes republicanas conocidas como Las Trece Rosas, asesinadas hace 78 años por la dictadura franquista. El acto ha tenido lugar junto a la antigua tapia del cementerio de La Almudena, lugar en el que fueron fusiladas, así como otros 43 jóvenes, militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), el 5 de agosto de 1939.

Las jóvenes murieron 48 horas después de ser juzgadas y condenadas a muerte por delitos que no cometieron, al igual que otros 43 hombres que comparecieron ante un consejo de guerra sumarísimo y que fueron fusilados de madrugada, un poco antes que las trece adolescentes.

El secretario general del PCE, José Luis Centella, ha recordado a esas "Trece Rosas" y a esos "43 Claveles" y ha abogado por que las instituciones, en el marco de la Ley de Memoria Histórica, reconozcan la lucha de esas personas que "no deben ser olvidadas ni ignoradas".

Centella ha insistido en la necesidad de reivindicar "la memoria de los que murieron en la noche larga de la dictadura" y ha pedido "que sean reparados los daños causados".

RECORDAR LO QUE PASÓ

Entre los dos centenares de asistentes se encontraba Paquita Martín, una veterana del partido, que ha rememorado aquellos hechos y cómo los vivió. "Es una vergüenza que hoy no se recuerde lo que pasó en 1939", ha señalado. "¿Dónde está el pueblo del Madrid donde me crié?", se ha preguntado. "A mí me da pena que la juventud no conozca nuestra historia, porque hay un refrán que dice que el que olvida está obligado a repetirlo, y fue demasiado sangrienta [la guerra civil] para que este pueblo español tenga que volver a repetirlo", ha aseverado.

Una joven de las Juventudes del PCE ha hablado ante los presentes de la situación que afronta la juventud en la actualidad, con "persecución a los jóvenes" en un tiempo en el que "se agudizan las contradicciones con el capitalismo".

Al término de los discursos, los presentes han depositado una ofrenda floral ante la placa que hay en el muro del cementerio, donde fueron fusiladas las jóvenes, han entonado la Internacional, el himno de la lucha obrera, y han hecho un recorrido por las tumbas de los jóvenes fusilados.