El Gobierno tacha de disparate que se trate "a patadas" al turista que viene a España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cargado con dureza contra la turismofobia que se extiende desde Catalunya. "Al turismo, hay que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien", ha dicho el político del PP este lunes, tras reunirse en el Palacio de Marivent con el rey Felipe VI. "No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de bienvenido señor turista pero lo que no se puede hacer es, al señor turista que por fortuna viene aquí, tratarlo a patadas; me parece un disparate", ha recalcado.

Tras criticar las campañas de "grupos de extrema izquierda" como Arran, vinculado a la CUP; el jefe del Ejecutivo ha planteado una dicotomía entre el turismo "y los puestos de trabajo que crea" y los "extremistas radicales que proliferan demasiado, por poco tiempo, en este país".

En esta línea, Rajoy ha recalcado que el sector "emplea a algo más del 13% de la población, a más de 2,5 millones de españoles y representa más del 11% del PIB", cifra que supone casi un 20% (452.000 personas) en Cataluña.

"Pido responsabilidad, sensatez y sentido común, hay que cuidar y apoyar el turismo, porque es uno de los sectores que más tira de la Economía", ha zanjado Rajoy.