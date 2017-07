El Gobierno catalán evita aclarar cómo y cuándo comprará las urnas del 1-O

Nuevo Govern, nueva estrategia. A partir de ahora, la información sobre las urnas y los preparativos del referéndum se administrará con discreción. Y las decisiones se tomarán de forma colegiada por parte de todo el Consell Executiu. "Visto como las gastan, la gestión de los tempos la hacemos nosotros", ha proclamado el nuevo portavoz del Govern y titular de Presidencia, un combativo Jordi Turull, que ha elevado -si cabe- el tono de enfrentamiento con el Gobierno del PP.

Turull, que ha elevado la temperatura del mensaje que llevaba a cabo su antecesora, Neus Munté, sobre las actuaciones del Gobierno del PP y ha sido un frontón a la hora de dar detalles sobre la compra de urnas, del cómo, el cuándo y la dotación económica que se destinará a ello.

Turull se ha limitado a argumentar que ante la ofensiva creciente del Gobierno del PP (al que ha acusado de nuevo de utilizar las cloacas del Estado), “El Govern ha analizado y compartido los diversos itinerarios para disponer de las urnas y cuando se hayan completado los presentaremos, se hará en el marco de la legislación vigente”. De ahí no ha salido el nuevo titular de Presidencia. Sobre la falta de transparencia de estos acuerdos, se ha limitado a afirmar que “se hará de acuerdo con la legalidad viegnete, con los principios de transparencia, no de ostentación”. En este sentido ha alegado que se trata de “no hacer el juego, no ponerlo fácil a quien usa armas no convencionales políticamente, judicialmente y policialmente para que esto no vaya bien”.

LA AMENAZA DE MILLO DE ELECCIONES

Respecto a la posibilidad que ha abierto hoy el delegado del Gobierno del PP en Cataluña, Enric Millo, de forzar la convocatoria de elecciones en Cataluña, Turull ha afirmado que "cada día es una idea distinta. Que vayan haciendo un concurso de ideas, mientras tanto iremos trabajando para que el 1-O la gente vote con todas las garantías.

Turull ha añadido que “lo que está en riesgo y en juego es la democracia, el derecho de libertad ideológica, el derecho de reunión”, poniendo como ejemplo la información que ha requerido la Guardia Civil sobre el acto del Govern sobre el referéndum en el Teatre Nacional de Cataluña. “Sólo faltaba la música del N-Do”, ha afirmado respecto a la ampliación de la querella de la fiscalía contra la ‘consellera’ Borràs por acudir a un acto soberanista en Montjuïc.

También se lo ha recomando al ministro del Interior, que ha afirmado que está convencido de que los Mossos cumplirán la legalidad vigente. "Tengo muchas dudas de que toda lal polícia estatal actue de acuerdo con la ley. Que mire el reportaje de tv3 [sobre las cloacas del Estado]. Poner en duda a los Mossos cuando es un cuerpo de referencia y silbar respecto a la Operación Cataluña... no me haga poner calificativos. Esto sí debería preocuparlo".

JUNQUERAS ASUME PROCESOS ELECTORALES

El portavoz ha confirmado lo publicado ya hoy por el diario oficial de la Generalitat respecto al paso de las competencias sobre elecciones de Governació a la vicepresidencia que ostenta el líder de ERC Oriol Junqueras. Se trata, ha afirmado, de una "restructuración de vicepresidencia para asumir el área de procesos electorales y consultas populares que dependía de Governació y queda adscrito a la secretaría general del Departament. Los recursos humanos y materiales de esta área en Governació quedan adscritos a Vicepresidencia y Economía".

MODELO ‘FUENTEOVEJUNA’

Turull ha añadido que tras la remodelación del Govern, “cualquier anuncio que haya de la reunión del Govern me referiré como el Govenr porque lo compartimos todo el Govern y los pasos los daremos de forma conjunta y solidaria”. En este sentido también ha anunciado que en los próximos días se reunirá el nuevo núcleo dirigente del referéndum, del que forman parte el president, el vicepresidente Oriol Junqueras, el nuevo secretario de govern, Victor Cullell y el secretario de la vicepresidencia, en esta ocasión con la asistencia del ‘conseller’ de Justícia y el de Presidencia.

ENCEDIDA DEFENSA DE SOLER

Turull ha hecho una encendida defensa del nuevo Director general de los Mossos, Pere Soler, pese a los polémicos tuits de este sobre el soberanismo y contra los españoles. “Tiene toda la confianza de todo el Govern y mía especialmente”, ha afirmado con rotundidad el nuevo portavoz. “Se han escrito muchas cosas, si alguien esperaba que el ‘conseller’ [Joaquim]Forn nombrase un director general de la policía simpatizante del PP o Ciutadans lamentamos defraudarlos, lo lógico es que comparta el proyecto del Govern que hay”.

Siempre en un tono combativo, Turull ha añadido que “cualquier crítica del gobierno del estado del nombramiento lo tomamos como un elogio. Vemos el modelo de la policía del estado español… Lo que deberían hacer hablando de policías es confundirse con el paisaje. Lecciones de cómo gestionar la policía por parte del Estado no es que no admitamos, es que no queremos parecernos en nada”.

EL CASO ORIOL PUJOL

Preguntado sobre la decisión del exsecretario general de CDC Oriol Pujol de asumir su culpabilidad por haber recibido comisiones en el 'caso ITV', Turull -que en su momento defendió a Oriol Pujol- se ha limitado a afirmar que "Puedo da respuesta por mi. Por mi experiencia que había tenido, mis vivencias y relaciones no había tenido sospecha ni indicio de que podría haber algo de esto. Igual puede pasar con compañeros de aquí que podáis tener un problema con la justicia .te basas en la experiencia de cada cual".