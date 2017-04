Gabriel Rufián: "Sí, hacemos el trol en el Congreso"

Es conocida la afición de Gabriel Rufián a repartir 'zascas' a diestro y siniestro, ya sea vía Twitter o desde su escaño del Congreso. Él mismo lo admite en una entrevista que ha concedido a 'Código nuevo', en la que admite que, en el buen sentido de la palabra, hace detrol en la Cámara baja. "Si 'trolear' es decir aquello que poca gente dice, sí, hacemos el trol", responde Rufián.

De hecho, el republicano asegura sentirse muy cómodo en su escaño, pues prefiere lanzar 'zascas' en vivo y en directo que a través de las redes sociales. "No es lo mismo decirlo en internet que decírselo a Montoro a la cara", subraya.

Sobre las críticas que recibió tras su paso por el programa de Risto Mejide por llevar una americana de Zara, después de haber criticado a la empresa de Amancio Ortega, recalca que "es izquierdas" pero que no repudia la sociedad capitalista: "No me coso la ropa ni cobro en sacos de arroz".

Rufián también quita importancia la hecho de que haya vencido ya elplazo de 18 meses que se dieron los partidos soberanistas para proclamar la independencia. A su juicio, no era un plazo estricto dado que un proceso de autodeterminación "cuesta muchísimo de hacer". Además, hace hincapié en que los 18 meses empezaban a correr a partir de la investidura de Carles Puigdemont, por lo que el plazo vencería el próximo julio. E insiste en que la inhabilitación de políticos independentistas está retrasando el proceso.

"Hay muchas cosas que he entendido del PP, PSOE y Ciudadanos viendo 'El Padrino'", añade Rufián en otro momento de la entrevista, en la que define a Artur Mas como "hábil", a Soraya Sáenz de Santamaría como "futura presidenta del Gobierno", a Susana Díazcomo a "Richelieu", y a Bertín Osborne, Albert Rivera, Josef Ajram, Artur Pérez Reverte y Javier Cárdenas como "cuñados".