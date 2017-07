La Fundación Francisco Franco da las gracias a los independentistas

A la Fundación Francisco Franco no le ha pasado desapercibida la controvertida campaña impulsada por el colectivo 'República des de Baix' para incentivar el voto a favor de la independencia en el referéndum unilateral del 1-O. Esta plataforma ha colocado este martes, día en que se cumplen 81 años del golpe militar que desencadenó la guerra civil, carteles con la fotografía de Franco acompañada de la leyenda: "No votes. El 1 de octubre, 'no' a la república".

La entidad que lleva el nombre del dictador ha respondido en Twitter dando las gracias a los "separatistas catalanes" por "mantener el recuerdo del caudillo en la Cataluña que visitó 15 veces".

Agradecemos a los separatistas catalanes que mantengan el recuerdo del Caudillo en la Cataluña que visitó 15 veces.https://t.co/Ri4WW5DPzm — Fundación F. Franco (@FNFFranco) 18 de julio de 2017

'República des de Baix' defiende en su manifiesto que la república catalana "es la única vía para avanzar hacia la justicia social y la democracia real" y recibe el apoyo de "personas de izquierdas y republicanas" de Santa Coloma de Gramenet, Badalona,Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Sant Adrià de Besòs. Entre los impulsores figuran ediles de estos municipios, entre ellos representantes de Guanyem Badalona en Comú, SOM Gramenet, Compromís per Cerdanyola y Compromís per Ripollet.

El teniente de alcalde de Badalona José Téllez ha explicado que la motivación de esta acción es "reivindicar" la memoria del 18 de julio para recordar que "el Estado español es heredero del franquismo y que nunca ha habido ruptura democrática con unas instituciones instauradas con un golpe de Estado". El edil reconoce el espíritu provocativo de la acción y celebra que haya servido para generar debate en torno al "origen real" de las instituciones españolas.