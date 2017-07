Forcadell: "Los interrogatorios de la Guardia Civil son para dar miedo"

Carme Forcadell (Xerta, 1956) se muestra más indignada que nunca con la calidad democrática del Estado, llama a decir basta a los interrogatorios de la Guardia Civil al Govern, defiende la lectura única de las leyes de desconexión y no cierra la puerta a desobedecer leyes españolas porque se ha de preservar la soberanía del Parlament. Y prevé que los Mossos d’Esquadra y la participación harán posible el 1-O.

-El Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional (TC) la reforma del reglamento del Parlament con la que se querrían aprobar por lectura única las leyes de desconexión. La reforma quedará suspendida automáticamente. ¿Qué alternativas hay para aprobar las leyes en pocos días?

-Es de una gran hipocresía que el Gobierno del Estado, que ha hecho todo y más -con querellas incluidas- para que no se pueda debatir en este Parlament, ahora se erija en garante de la libertad de expresión. El TC seguramente dirá que no es correcto el procedimiento de lectura única, que está en 14 comunidades autónomas. ¿Por qué en unas sí se puede y en otras no? Porque se juzgan intenciones. Y además la sentencia del TC sobre su propia reforma dice que "no existe materia vedada a la tramitación por el procedimiento en lectura única". La reforma del TC y el cambio del jefe del Estado se aprobaron por lectura única.

-Toda la oposición en el Parlament ha denunciado que la reforma reglamentaria recorta la democracia...

-La lectura única es un procedimiento que se ha aprobado en 14 comunidades autónomas y en el Congreso español. Además, la reforma del TC se hizo por lectura única... por tanto, tenemos que hacer todos un ejercicio de rigurosidad. ¿Son iguales todas las comunidades o no? Los mismos derechos se laminan aquí más que en otros lugares. Tenemos que ser rigurosos. Respeto lo que dice la oposición, pero el único que impide que se debata y se vote en esta Cámara es el Estado español mediante el Tribunal Constitucional.

-La realidad es que la reforma reglamentaria de la Cámara quedará suspendida. ¿Puede suceder que Junts pel Sí y la CUP hagan caso omiso a esta suspensión?

-La Mesa lo que hará es favorecer el debate y admitir toda iniciativa que esté de acuerdo con el reglamento. Los grupos decidirán.

-¿Qué le parecen los interrogatorios de la Guardia Civil a cargos del Govern y al excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, al parecer sin un mandato claro del juzgado de instrucción número 13?

-Quiero hacer un llamamiento a decir basta a esos interrogatorios porque al final parecerá que lo que pasa en Cataluña es normal, y no tiene absolutamente nada de normal. Todavía no sabemos quién ha ordenado estos interrogatorios. He hablado con Joan Ignasi Elena y me dice que todavía no lo sabe. Aquí pasa algo con la democracia. Es un país democrático pero ¿qué tipo de democracia? Esto es un escándalo. No dejaremos solas a estas personas ni normalizaremos esta situación. Y están citadas por defender un referéndum y, en el caso del señor Elena, por defender un referéndum pactado. Es un escándalo democrático.

-¿Está de acuerdo en tomar medidas legales contra los interrogatorios como ha anunciado el Govern?

-Estoy de acuerdo con que se tomen todas las medidas legales para respetar los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Los interrogatorios han de parar porque son parte de la estrategia para dar miedo a los ciudadanos y están intentando demostrar su poder.

-El 'president' Puigdemont ha afirmado en una entrevista en 'Le Figaro' que si es inhabilitado por el 1-O, no acatará la decisión. ¿Usted hará lo mismo si la inhabilitan?

-No contemplo esta posibilidad. Sería muy grave que a una persona le pasara esto por hacer su trabajo y además siempre digo que nosotros defenderemos la soberanía del Parlament, y entiendo que quien pone y saca a los diputados son los ciudadanos y ciudadanas. No contemplo que, por permitir un debate y una votación, pueda llegar ninguna inhabilitación. Esto en un país democrático no pasa.

-¿Le parecería bien que el 'president' desacatara una inhabilitación?

-Cada cual ha de decidir lo que le parece bien o mal. Respeto todo lo que diga el 'president', faltaría más.

-Cuando se apruebe la ley del referéndum, ¿ha de seguir en vigor aunque el Constitucional la suspenda?

-Esto todavía no ha pasado. Cuando pase actuaremos como siempre hemos actuado, de acuerdo con el reglamento del Parlament y preservando la soberanía del Parlament.

-Para hacer el referéndum, ¿en algún momento habrá que desobedecer alguna decisión del Constitucional o del Gobierno?

-Cuando van pasando las cosas vamos tomando decisiones. De momento es vigente el reglamento aprobado el pasado miércoles, que permite hacer una serie de cosas. Actuaremos de acuerdo con el reglamento. El día que a unos determinados artículos nos digan que no, veremos qué hacemos.

-¿Veremos en algún momento algún ejercicio de desobediencia de resoluciones que vengan de Madrid?

-Lo que sé ahora es que celebraremos la próxima Mesa el 16 de agosto para admitir a trámite lo que haya. ¿Después? Depende de las iniciativas parlamentarias.

-¿Existen vías para evitar el bloqueo del Estado al referéndum?

-Estoy convencida de que el Govern las encontrará porque cuando se comprometió a hacer el referéndum ya sabía qué pasaría; este bloqueo del Estado ya existía. Todas estas amenazas, que si el FLA, que si convocarán elecciones...

-Por cierto, lo de forzar la convocatoria de elecciones...

-No lo pueden hacer, es ilegal.

-Y si los Mossos reciben órdenes de fiscalía o de un juez que vayan en contra de la consulta, ¿qué harán?

-Actuarán para preservar el orden público y garantizar la seguridad de la gente, no tengo ninguna duda.

-El 'conseller' Joaquim Forn ha dicho que los Mossos harán posible el referéndum... ¿Garantizarán que habrá urnas?

-Esto lo ha de decir el 'conseller'. Yo creo que los Mossos garantizarán que se pueda desarrollar la jornada [del 1-O] con normalidad.

-Si se impide físicamente el referéndum, ¿cree que tocará movilizarse... y hacer huelga?

-Los ciudadanos que quieren votar estarán dispuestos a movilizarse por el referéndum. ¿Huelga? No me corresponde a mí decirlo, pero no dudo de que los ciudadanos defenderán el referéndum.