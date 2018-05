La exdiputada de CC Dulce Xerach denuncia que sufrió abuso sexual de un político activo en Canarias

La exdiputada de Coalición Canaria (CC) Dulce Xerach ha admitido esta semana que sufrió abuso sexual y de poder de un político que aún se encuentra en activo en el archipiélago.

Xerach, que ha sido consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife, viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias y parlamentaria, hace esta confesión a través de su cuenta en Twitter donde se une así al fenómeno #cuéntalo, en el que las mujeres españolas denunciaron episodios de este tipo.

En ella dice textualmente: "Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder".