Errejón pide restar el poder de Iglesias en Podemos

Íñigo Errejón admite errores en la construcción apresurada de Podemos y pide un cambio en la estructura para que el partido morado sea más plural y más democratico. Para ello, plantea reducir el poder que tiene el secretario general, Pablo Iglesias, de forma que se evite una organización vertical y presidencialista. Errejón quiere que el líder del partido deje de tener la potestad de elegir y destituir a los miembros de la ejecutiva y propone que sea el Consejo Ciudadano Estatal (CCE, máximo órgano entre asambleas) quien nombre a esos cargos.

En el documento organizativo que este martes a mediodía ha hecho público aboga descentralizar el partido con la fórmula un dirigente-un cargo, para que no se pueda acumular poder en pocas manos. Esto afectaría a perfiles como el de Pablo Echenique que es secretario autonómico de Aragón y secretario de Organización estatal. Es decir, se puede acumular una responsabilidad del partido con un trabajo institucional pero no dos cargos orgánicos. Los miembros de la ejecutiva no pueden ser, a su vez, barones.

Errejón también pide que los territorios aumenten sus cuotas de poder y autonomía: más responsabilidades y recursos económicos para los consejos ciudadanos de las comunidades, para los municipales y para los círculos, que son las agrupaciones base de Podemos.

También propone una Comisión de Garantías "transparente", elegida independientemente de las listas y cuyos miembros no acumulen otros cargos. El planteamiento es relevante tras las críticas que ha recibido la actual por actuar de forma poco transparente y escasamente neutral.

MAYOR PROPORCIONALIDAD

El secretario político pide mayor proporcionalidad, blindar el 10% del presupuesto al área de Igualdad, incluir un informe sobre el impacto de género en la aprobación de las cuentas y garantizar que no haya más hombres que mujeres en los cuadros del partido.

La estructura de partido planteada por Errejón tiene más puntos en común con la propuesta de la tercera familia, los anticapitalistas, que con lo que el sector pablista ha ido adelantando de su proyecto, que todavía no ha formalizado (hay margen hasta el 22 de enero). Iglesias ya ha avanzado en alguna ocasión que es necesario reordenar esas competencias, aunque hasta que no haga público su documento resulta imposible ver las diferencias.

MARGEN PARA EL ACUERDO

Tras darse a conocer su documento, Errejón se ha mostrado optimista por las posibilidades de llegar a un acuerdo con las otras familias podemistas. "Se están produciendo cada vez mas coincidencias que nos están acercando" ha admitido en declaraciones a La Sexta. Aunque no ha detallado cuáles son esos avances, ha citado la necesidad de descentralización y la asunción del trabajo en el Parlamento como una prioridad.

Su reflexión llega después de que el pasado viernes pablistas y errejonistas presentaran sus documentos políticos, que constataban serias discrepancias de fondo. El dirigente ha eludido contestar si tras presentar esos borradores ha mantenido alguna conversación con Iglesias para abordar las posibilidades de un acuerdo.

PASCUAL, EN LA RETINA

El fuerte poder del secretario general ha permitido hasta ahora enfrentamientos entre los dos principales dirigentes morados. Iglesias destituyó de forma fulminante a Sergio Pascual como secretario de Organización el pasado mes de marzo, un cargo de la máxima confianza de Errejón. Aunque el secretario político manifestó su malestar, Iglesias tenía poder para el cese. Con la nueva estructura propuesta, la decisión debería ser avalada por el CCE.

Cuando Podemos de constituyó como partido, en la asamblea ciudadana de 2014, el secretario general concentró un gran poder porque entonces tanto Iglesias como Errejón creyeron que necesitaban una "máquina de guerra electoral" para afrontar los múltiples comicios. Más de dos años después ambos dirigentes admiten la necesidad de cambios.