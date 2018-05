En directo, moción a Rajoy

Llegó el día. Este jueves, comienza en el Congreso el debate de la moción de censura planteada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy a raíz de la sentencia del 'caso Gürtel', que condena al PP como partícipe a título lucrativo, un debate que se alargará hasta mañana, cuando está previsto que se celebre la votación.

Mantenemos abierto un hilo para seguir las últimas noticias en directo, con las informaciones de Gemma Robles, Pilar Santos, Juan Ruiz Sierra, Iolanda Mármol, Ángeles Vázquez e Íñigo Urquía.

Se inicia un hilo en directo con el Congreso

11:00

El 'president' Quim Torra pide a Sánchez que explique su proyecto para resolver la crisis catalana y qué piensa hacer con los "presos políticos y exiliados"

11:03

"Han concurrido a las urnas con ventaja, financiándose irregularmente. Esto es un fraude a la propia democracia", afirma Sánchez.

10:56

"Su reacción a la sentencia de la Audiencia Nacional no es solo ajena al sentido común que usted tanto proclama, sino una afrenta al cargo que ocupa. Su respuesta no es digna", añade Sánchez, que insiste en que el PSOE se ha visto obligado a activar la moción de censura, "una respuesta constitucional".



10:54

Sánchez enumera ahora al presidente del Gobierno todos los cargos y militantes del PP que están siendo investigados, procesados o han sido ya condenados por casos de corrupción. "Es un lastre dañino no solo para el país, sino para su propio partido", asegura.



10:50

"Quien activa esta moción de censura es usted señor Rajoy. Pero esto puede acabar ahora mismo: ¿Está usted dispuesto a dimitir, señor Rajoy? Dimita y todo terminará", insta Sánchez al presidente.



10:47

"Esta moción nace de la evidencia que no existe otro camino para defender el prestigio de instituciones gravemente dañadas por la sentencia. En este momento tan grave, la mayor irresponsabilidad sería la de no presentar una moción de censura. No solo supondría eludir nuestra responsabilidad, sino porque nunca antes en nuestra democracia nunca antes una moción de censura había sido tan necesaria por higiene democrática", añade el socialista.



10:45

Sánchez inicia la defensa de su candidatura invocando la Constitución y la historia del PSOE. "El PSOE da una respuesta constitucional a la crisis institucional provocada por el presidente del Gobierno. Esta crisis es consecuencia de hechos gravísimos", afirma. "Imágenes y hechos que merecen una respuesta de los diputados de esta Cámara", añade dirigiéndose por primera vez a los grupos de la oposición.



10:41

Pedro Sánchez sube a la tribuna.



10:41

Rajoy concluye su intervención.



10:39

El presidente del Gobierno cita las declaraciones de dirigentes socialistas advirtiendo a Sánchez que no puede gobernar con el apoyo de los independentistas, entre ellos Ábalos.



10:36

Rajoy insiste en que Pedro Sánchez intenta acceder al poder a través de esta moción porque en las urnas no puede ganar y recuerda que las dos veces en las que concurrió el socialista obtuvo "el peor resultado de su historia". "¿Con qué apoyos va a gobernar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar con los Presupuestos?... Todo eso es irrelevante, lo importante es llegar", martillea el presidente.



10:33

"Ha sido incapaz de demostrar que lo que yo he dicho yo aquí sobre la sentencia sea falso. Toda la justificación de su moción está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y tiene un voto particular", continúa Rajoy.



10:30

Rajoy sube de nuevo a la tribuna de oradores del Congreso. El presidente censura la breve intervención del socialista y que no haya aportado nada al debate.

10:28

"No es de recibo que el Gobierno le esté pidiendo cuentas a la oposición con cosas que no tienen nada que ver con esta Cámara, si creen que extendiendo la mancha de la corrupción es bueno para España, están muy equivocados", concluye Ábalos.

10:16

"Esta moción no tiene otro motivo que los afanes del señor Sánchez", afirma ahora Rajoy, que considera que el secretario general del PSOE pretende llegar al poder de esta manera porque, a su juicio, sabe que no lo conseguirá en las urnas. "Nada en esta vida es gratis, tampoco las irresponsabilidades", sostiene. "Fue hablar el señor Sánchez de su eventual nuevo gobierno y se encendieron todas las alarmas", asegura sobre la caída de la bolsa el día en que se anunció la presentación de la moción de censura.



10:13

Rajoy ha mentido sobre la sentencia del 'caso Gürtel'. Ha obviado que no se podía juzgar al PP porque no no existía la responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas. Además, ha asegurado que no se achaca al PP la creación del sistema de corrupción, cuando sí que se menciona esto en el fallo. Además, no ha mencionado la caja b.



10:09

"Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, sino, mejor callarse", espeta el presidente a los socialistas.



10:09

"¿Señor Ábalos, tienen algún procesado en sus filas? ¿Le han abierto algún militante juicio oral? ¿Tienen algún condenado por corrupción en sus filas? ¿Tienen a algun partido en la cárcel por corrupción? ¿Cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos? ¿Qué tiene que decirnos usted de la caja B del PSPV y el Bloc? ¿Tiene garantías para decirnos que se ha presentado a las elecciones sin financiación ilegal ninguna? ¿Está usted en condiciones de explicarnos por qué hay cuatro juzgados investigando al PSPV por corrupción? ¿Nos va a explicar las decisiones que adoptó en su día el Gobierno socialista de contratar a empresas que luego organizaron actos electorales del PSOE? ¿Puede explicar con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta? No haré comparaciones, pero no quiero que se engañe a los españoles. Corrupción hay en todas partes", lanza el presidente del Gobierno, tras encender el ventilador.



10:05

"Desde que los señores de Podemos presentaron el pasado mes de junio una moción de censura hasta hoy se han creado más de 1.500 empleos al día. ¿Ese es el daño que según usted está creando este Gobierno a España? ¿Es eso lo que el candidato del PSOE viene a demoler? Nadie se cree estos aspavientos de España negra con lo que ustedes intentan justificar lo injustificable", atiza ahora con fuerza Rajoy a los socialistas.



10:03

Rajoy considera que el Congreso le ha renovado la confianza recientemente, aprobando los Presupuestos. Y presume ante el PSOE de que los electores le han otorgado su confianza tres veces seguidas.



10:01

"En el PP ha habido corruptos, lo reconozco, pero no es un partido corrupto, aunque eso a ustedes les disguste. Y tal vez por esto los electores nos renuevan su confianz", asegura el presidente del Gobierno.



09:59

"La sentencia dice que que determinados militantes del PP mantenían ese sistema paralelo con los responsalbes de determinadas empresas y porque dice eso no condena penalmente al PP, sino como partícipe a título lucrativo por unos hechos que el partido ni siquiera conocía. Por eso no puede usted venir al Congreso a mentir. Si eso es la base de su moción, ya pueden ustedes retirarla", considera Rajoy.



09:57

Rajoy defiende que ninguno de los condenados por Gürtel están ni en el Gobierno ni tampoco en el PP, y que el PP no ha sido condenado penalmente. "Es por unos hechos ocurridos en dos municipios", insiste. "Esto es exactamente lo que dice la sentencia. ¿Esto lo han leído o se lo han saltado? Usted puede presentar mociones de censura pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados", añade Rajoy, aplaudido profusamente por su bancada.



09:55

"No existe una línea en los 1.600 folios de la sentencia en que haya una condena al Gobierno o al PP. Y este hecho fundamental y decisivo es el que ustedes no solo ignoran sino que pretenden ocultar con declaraciones", continúa Rajoy.



09:53

"Ni tienen razón ni nos convencen", empieza el presidente del Gobierno. Rajoy considera que el PSOE ha llevado a cabo un "asalto con nocturnidad". "Viven en la burbuja que forman sus propias opiniones inquietas. Tenían tanta prisa que se lo ocultaron a la dirección de su partido. Menos mal que tenían las firmas de los 84 diputados. Me pregunto si sabían ellos qué era lo que estaban firmando", afirma.