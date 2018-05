En Directo / Moción de censura contra Rajoy

La sentencia del 'caso Gürtel' ha sacudido la vida política del país. El PSOE de Pedro Sánchez ha registrado ya una moción de censura contra el presidente del Gobierno y, mientras, Mariano Rajoy (PP) se prepara para su calvario político e intentar resistir tras el fallo del tribunal.

Abrimos aquí un hilo para seguir todas las noticias en directo:

12:17

El PNV esperará a que el PSOE dé explicaciones sobre su moción de censura al Gobierno del PP tras la sentencia por el caso Gürtel para decidir su posición.

"Hay demasiadas incógnitas a aclarar en los próximos días y en función de eso y de sus planteamientos tomaremos una decisión", ha afirmado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en una comparecencia ante la prensa en Bilbao.



12:16

Así funciona una moción de censura: todas las claves y plazos.



12:11

El PSOE celebrará el lunes a las cinco un comité federal para ratificar la moción de censura.

12:03

Pedro Sánchez ha registrado la moción antes de la ejecutiva por miedo a que Mariano Rajoy convocara elecciones, informa Juan Ruiz Sierra. La decisión ha sentado mal en varios miembros de la ejecutiva, que se lo han afeado al secretario general en la reunión. "Hemos pasado de consultar a las bases a ni consultar a la ejecutiva", dice un integrante del organismo.



11:59

José Manuel Villegas (Ciudadanos) pide a Rajoy que disuelva las Cortes y convoque elecciones. Si sigue la parálisis estaremos dispuestos a apoyar una moción de censura "instrumental", solo para disolver las Cortes y convocar elecciones. Si no, apoyarán la moción de censura presentada por Pedro Sánchez con el único objeto de favorecer que el Parlamento pueda disolverse y convocar las generales.

En todo caso, le da a Rajoy "unas semanas" de margen para que sea posible aprobar los presupuestos en el trámite del Senado y prorrogar el artículo 155 en la Cámara Alta para, según los naranjas, evitar la desestabilización de la crisis catalana.

11:55

Coalición Canaria (CC) descarta apoyar la moción de censura, según ha confirmado la diputada Ana Oramas en la Cadena Ser.



11:54

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pidió este viernes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que contribuya con su apoyo a sacar adelante la moción de censura presentada por el PSOE para echar "a la mafia" del PP del Gobierno.

11:32

La moción había sido reclamada ayer por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya había avanzado que la apoyaría. Con el apoyo de Podemos a esa moción de censura, todas las miradas están puestas ahora en Ciudadanos.

Su presidente, Albert Rivera, anunció ayer que su partido "evaluará" lo qué va a hacer el resto de la legislatura y su relación con el Gobierno después de la sentencia de la Gürtel contra el PP, que ha colocado al Ejecutivo y al país en una situación "tan grave". "Hay un antes y un después" tras el fallo judicial, dijo Rivera.

11:10

Los plazos de la moción de censura:

Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, en escrito motivado y dirigido a la Mesa del Congreso y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.



11:10

La moción de censura, al igual que la cuestión de confianza, es un procedimiento recogido en la Constitución Española que puede provocar la caída del gobierno y ponen de manifiesto la ruptura de la relación de confianza existente entre el Gobierno y la Cámara Baja.



11:09

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha considerado que si se presenta una moción de censura al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y ésta no prospera, podría ser "contraproducente" para España.



11:08

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado que la opinión en el partido sobre la necesidad de presentar una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está "toda muy alineada".

"Ya queda poco, en una hora lo sabemos", ha señalado Puente quien ha pedido respetar los tiempos hasta que la Ejecutiva Federal tome hoy una decisión.



11:07

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este viernes que "lo importante no es si Cs se retrata" ante una moción sino "qué necesita España" en un momento tan "grave" como el que vive. Dice que adelantar elecciones "es una de las posibilidades que habrá que evaluar", ha señalado en Cope.



10:51

El PSOE registra en el Congreso la moción de censura contra Rajoy, informa Juan Ruiz.

El registro de la moción se ha producido antes de que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, informe a la Ejecutiva Federal del partido, que se reúne en Ferraz.



10:47

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, afirma que, "con la humildad y la honestidad que conlleva el servicio público, creo que toca pedir disculpas" tras conocerse las condenas de la sentencia del caso Gürtel.

En un post en su cuenta personal de Facebook, considera "evidente" que fallaron los mecanismos de control exigibles para preservar que el "impecable funcionamiento" del partido debe tener, lo que "ha causado incontestablemente un daño grave" a sus siglas.



10:45

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cuyo mandato de seis años vence el 11 de junio (dejará su cargo el viernes previo, día 8), ha pedido que el actual clima de tensión política, ante la inminencia de una moción de censura socialista contra Mariano Rajoy en los próximos días, no interfiera en el nombramiento de su sucesor.



10:33

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha evaluado este viernes la posible moción de censura: "Algunos están sobreactuando y esto no da para tanto". En TVE, ha asegurado que le "sorprendería" que el PSOE presentara dicha moción de censura porque precisamente, este es el "único partido que ha sido condenado por financiación ilegal" en la historia de España, junto a la antigua CiU.

10:26

El portavoz de EH Bildu Iker Casanova ha advertido hoy de que ningún partido de ámbito vasco debe pactar con una formación "declarada oficialmente corrupta", en alusión al PP, porque supone "blanquear la corrupción", y ha señalado que "no se puede seguir sosteniendo y legitimando a un Gobierno corrupto".



10:26

La presidenta del Bizkaia Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este viernes que "habrá que ver" qué decide la Ejecutiva Federal del PSOE sobre una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "qué planteamiento" hace al resto de fuerzas políticas del Congreso, y ha recordado que una moción de censura requiere "un candidato" y "un programa".

En una entrevista a Bizkaia Irratia, la dirigente jeltzale ha indicado que es "ciencia ficción" pensar en lo que hubiera hecho el PNV en caso de que la sentencia del caso Gürtel se hubiera conocido antes de la votación el pasado miércoles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que fue aprobado gracias a los votos de los diputados nacionalistas.



10:24

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado que la posible moción de censura que se plantea presentar el PSOE no saldrá adelante ya que "no daría la suma de votos y no daría el sentido común", sin el apoyo de Ciudadanos o de otros partidos como PNV, CC y NC.

En una entrevista en 'RNE', Casado ha dicho que, de presentarse "no saldría" si Ciudadanos "no entra en ese apoyo" después de haber hecho el "ejercicio de responsabilidad" de apoyar la aprobación de los presupuestos.



10:19

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha calificado de "intolerable" la situación creada tras la condena de 351 años a "la trama Gürtel", por lo que cree necesaria "una regeneración" en España que "solo puede ser liderada por el PSOE". En caso de que este decidiera, finalmente, presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, el PSE "apoyará a la Ejecutiva Federal".

10:10

El exmagistrado Baltasar Garzón ha anunciado que recurrirá su inhabilitación "después de que la sentencia de Gürtel haya reconocido" que su instrucción del caso "fue correcta".

10:08

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy "merece una censura" que "no puede sustanciarse solo con una operación de maquillaje", aunque ha aclarado que es a la Ejecutiva a quienes corresponde acordar si se presenta una moción de censura o "otro instrumento".

Al respecto, en una entrevista en Onda Cero, ha aclarado no obstante que "en pocas horas" se sabrá si el partido acuerda presentar una moción de censura porque "es a la ejecutiva del PSOE a quien toca tomar esa decisión".



10:07

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que con la sentencia por el 'caso Gürtel' "se ha hecho justicia" porque lanza el mensaje de que "aquí el que la hace la paga" y lo paga "con dureza".

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del Parlamento Vasco, que este viernes celebra pleno de control, Alonso ha sido preguntado por la sentencia de la Audiencia Nacional por la trama Gürtel que condena al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

09:42

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado para este viernes y el próximo lunes 28 de mayo a los 29 condenados en la sentencia de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) para que acudan a este órgano a recoger en mano el CD con la copia de la sentencia de 1.700 folios que les ha sido notificada este jueves a sus abogados.

Todos ellos podrán acudir entre las 11.00 y las 14.00 horas de las dos fechas señalada.



09:37

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha afirmado que "en ningún país democrático" seguiría "ni un minuto más en su puesto" alguien como Rajoy con una sentencia como la de Gürtel, pero "como no se va a ir", es "urgente echarle".

En una entrevista en Antena3, ha urgido así al PSOE de Pedro Sánchez a presentar una moción de censura porque "Ciudadanos va a enfadarse mucho, pero seguirá apoyando al PP" y el PNV, que apoyó los presupuestos generales del Estado, "ha demostrado ser muy poco coherente".



09:36

Para que la moción salga adelante es necesario el respaldo al menos de 176 diputados: los del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDECat o los del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, pero por el momento solo Unidos Podemos se ha mostrado dispuesto a secundarla.



09:35

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propondrá hoy a la ejecutiva federal presentar una moción de censura contra Rajoy. Sánchez hará esta propuesta a los cerca de 50 miembros de su ejecutiva, en la reunión extraordinaria que se celebrará a partir de las 11.00.