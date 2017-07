La CUP asegura que la ley del 1-O se aprobará "desobedeciendo a la Mesa y a quien haga falta"

La diputada de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, ha reivindicado este jueves que la ley del referéndum entrará a registro antes del próximo lunes para ser aprobada a principios de septiembre "con independencia de las amenazas" del Estado e incluso ante una eventual suspensión de la reforma del reglamento de la Cámara. Frente a esto, ha apuntado que una manera de sacarla adelante es incluirla en el orden del día de un debate ordinario. "Si hay una suspensión del reglamento antes de que se produzca el hecho sacaremos igualmente adelante la aprobación de la ley desobedeciendo a la Mesa y a quien haga falta", ha espetado la diputada 'cupaire en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Sobre la aprobación de la vía exprés, Gabriel ha insistido, en que "quien obliga a restringir no son los soberanistas con una falta de debate sino el Estado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el poder judicial". En este sentido, ha valorado que la advertencia del Gobierno de cortar el FLA para evitar más movimientos hacia la culminación del 'procés' no es un escenario "plausible" porque se destina "a pagar acreedores que son socios preferentes del Gobierno, a los que no tienen ningún interés en perjudicar".

LAMENTA LA "EQUIDISTANCIA" DEL PSC Y CSQEP

La 'cupaire' ha insistido en que "no se puede naturalizar ni normalizar nada de lo que está pasando y de lo que hace el Estado" y ha advertido de que una causa que empezó con las aseveraciones de Santi Vidal "se haya convertido en algo muy general, en que se pueda citar a cualquier persona vinculada a un posicionamiento político", y ha avisado al Estado de que "en democracia no existen las causas generales".

Sobre la querella que anunció el Govern, Gabriel ha asegurado que la CUP "no confía mucho" en ella, y recuerda que la clave es la "reacción de la gente". De esta forma, ha criticado la "equidistancia" del PSC y Catalunya Sí que es Pot, ante los interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos de la Generalitat y les ha llamado a "expresarse con inquietud".