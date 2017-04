Cifuentes: "Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia consigues mucho más"

"No se nace mujer: llega una a serlo", sentenciaba Simone de Beauvoir. Se desconoce si Cristina Cifuentes ha leído o no a la autora de 'El segundo sexo', pero lo que está claro es que su pensamiento político está en las antípodas de las tesis de la precursora del movimiento feminista. La presidenta de la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño ha causado indignación por una entrevista en SModa en la que carga contra el "feminismo tradicional" por "ir en contra de los hombres" y en la que, tras asegurar que tiene amigas "que son feministas y van perfectamente arregladas", sentencia que "cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, pero sin bajar la guardia, consigues muchísimo más".

"Hacerte la tonta, hacer como que no te enteras", es la estrategia que recomienda la presidenta madrileña. Cifuentes reflexiona en la entrevista que el feminismo tradicional es una "fase que ya está superada, la igualdad legal ya existe. El problema del feminismo tradicional es que en algunas ocasiones se ha identificado con la defensa de las mujeres, pero a costa de ir en contra de los hombres. Yo creo que ellos han de ser nuestros aliados, no nuestros enemigos".

Las declaraciones han provocado mucha indignación. La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha explicado a Cifuentes que el feminismo es "reivindicar igualdad" para no tener que hacerse "las rubias". Hernández ha mostrado su rechazo a estas palabras a través de su cuenta de Twitter. "No lo comparto: feminismo es reivindicar igualdad, avanzar todos y todas para no tener necesidad de hacernos 'las rubias'", ha sostenido la también alcaldesa de Getafe.

Por su parte, el Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, también ha afeado la salida de tono de la presidenta madrileña. "En Ciudadanos trabajamos para que ninguna mujer tenga que "hacerse la rubia" para conseguir lo que se propone. Avancemos. #StopMachismo".

En @CiudadanosCs trabajamos para que ninguna mujer tenga q "hacerse la rubia" para conseguir lo que se propone. Avancemos. #StopMachismo https://t.co/2gSwEOzP6i — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 15 de abril de 2017

Las redes se han llenado de mensajes que oscilaban entre la indignación y la parodia. Y es que, como demuestra Caitlin Moran en su divertidísimo libro 'Cómo ser mujer', el humor puede ser la mejor arma del feminismo.