Cifuentes se atrinchera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defendió ayer en la Asamblea regional que su máster es «perfectamente real y legal», pero sus explicaciones no fueron suficientes para el PSOE, que anunció una moción de censura contra ella, ni para Ciudadanos, que propuso una comisión de investigación parlamentaria. «Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Ni falsedad, ni falsificación», dijo Cifuentes en su comparecencia a petición de la oposición en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, informa Efe.

La presidenta, que calificó el pleno de «irregular» y «antirreglamentario», mostró en su intervención una serie de documentos con el sello de la Universidad Rey Juan Carlos que luego su equipo de prensa distribuyó entre los medios. Entre ellos, estaban el certificado académico con las notas de las doce asignaturas y el trabajo de fin de máster, en el que obtuvo un 7,5.

También aportó un documento sobre la expedición del título, que fue emitido el 23 de octubre del 2014 y pagado el 6 de noviembre del mismo año por un importe de 176,27 euros, y otro anterior de la matrícula del máster, abonada el 28 de diciembre del 2011 y cuyo coste ascendió a 1.586,39 euros.

En otro de los papeles aparece reflejado un pago de 6,11 euros fechado el 20 de noviembre de 2012 en concepto de «gastos de secretaría» por el trabajo de fin de máster.

Sobre las calificaciones de «no presentado en dos asignaturas», señaló que fue un «error de transcripción» que se detectó «cuando se fueron a abonar las tasas de expedición del título» y que también «afectó a otros alumnos».

Por otro lado, anunció que ya ha interpuesto la querella criminal contra los periodistas de eldiario.es que han ido informando sobre su máster.

De forma simultánea, solicitó «un acto de conciliación previo a la presentación de otra querella añadida por delitos contra el honor».

No hay dimisión / Posteriormente, Cifuentes ofreció una rueda de prensa donde aseguró que no se ha planteado «jamás» dimitir de su cargo y subrayó que «en todo momento» ha sentido el apoyo de su partido.

Se trataba de la primera rueda de prensa con los medios de comunicación protagonizada por la presidenta regional después de la publicación, el pasado 21 de marzo, de la primera información sobre el máster.

Preguntada sobre dónde está su trabajo de fin de máster, la presidenta comentó que no lo ha «podido encontrar aún» porque ha hecho «tres o cuatro mudanzas» en los últimos años y no descarta «poder encontrarlo», pero no recuerda si lo guardó o no.

«Voy a seguir buscándolo y si el trabajo aparece probablemente lo mostraré (...) confío en que la universidad lo pueda mostrar antes», añadió la presidenta, quien ya había autorizado a la institución a hacerlo público.

En declaraciones a los periodistas tras el pleno extraordinario, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, anunció, por su parte, que su grupo propondrá a la dirección regional y federal de su partido la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Cifuentes después de que la presidenta no haya contado «toda la verdad» sobre su máster.

Esta medida se tomará «con toda celeridad» ante la «alarma» creada por las supuestas irregularidades en el título obtenido por la dirigente autonómica. Acto seguido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, trasladó su apoyo a los socialistas de Madrid para que presenten una moción de censura por «responsabilidad con la ciudadanía y con las instituciones madrileñas».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, informó también que no apoyará por el momento la moción de censura anunciada por el PSOE-M porque antes de hablar de «sillones» quiere saber «la verdad» sobre el máster recabando la versión de la universidad en una comisión de investigación.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN / Aguado precisó que esta comisión «urgente y acotada» podría aprobarse en diez o doce días y, tras una decena de sesiones, se podría conocer la verdad del caso antes del verano, momento en el que Ciudadanos se plantearía los nuevos pasos a dar, entre los que no descarta una moción. El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, ofreció el apoyo de la formación morada a una moción de censura del PSOE-M por «imperativo ético», por «higiene democrática» y por «decoro».

Espinar saludó la iniciativa de Ciudadanos de crear una comisión de investigación sobre el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, pero abogó por «desalojar» a Cifuentes de la presidencia de la comunidad.

Según el reglamento de la Asamblea la aprobación de una moción de censura requiere de la mayoría absoluta del pleno por lo que sería necesario el respaldo de los tres grupos de la oposición, incluido Ciudadanos.