Casado sugiere aplicar ya un 155 extremo como el del Ulster

Cuando Soraya Sáenz de Santamaría explicó a la prensa el pasado mes de octubre cómo aplicaría el artículo 155, se puso muy insistente. "Las competencias no se devuelven al Estado. No es el Ulster. No desaparece la autonomía ni el autogobierno, no es que el Estado tenga de nuevo esas competencias… Queda tal como está, pero los responsables de esas instituciones son sustituidos y en un tiempo muy acotado", declaró la entonces vicepresidenta. Ahora, el líder del PP, Pablo Casado, que ganó a Santamaría en las primarias internas del partido, propone justamente eso, aplicar a la Generalitat de Catalunya el mismo proceso que ha vivido Irlanda del Norte con el Gobierno británico, que ha suspendido en cuatro ocasiones su autonomía. "No creo que [el 'expremier'] Tony Blair sea un sospechoso ultra", apuntó.

En un acto en Madrid del diario 'La Razón', el líder de los populares advirtió de que Pedro Sánchez debe tomar la iniciativa y activar ya el artículo 155 con el envío de un requerimiento al 'president', Quim Torra, para "poner orden en Catalunya" y se recupere la "concordia". Según Casado, en estos momentos las autoridades catalanas "están recuperando las estructuras de Estado, están abriendo embajadas, están incumpliendo el mandato de estabilidad presupuestaria malversando dinero para otra vez avanzar en el proceso de independencia". "Dan órdenes ilegales a los Mossos, están adoctrinando en los colegios, lanzan propaganda en los medios públicos", continuó.

Sin esperar otra "mascarada"

El dirigente popular instó a Sánchez a no perder más tiempo y aprovecharse de la "generosidad" del PP que, con su mayoría absoluta en el Senado, le ofrece aprobar un 155 más duro y más extenso que el que puso en marcha Mariano Rajoy. Casado pidió al jefe del Ejecutivo socialista que deje la vía del "diálogo" y el "apaciguamiento" y le dijo que los españoles llevan "demasiados años confiando en las buenas intenciones" de las autoridades catalanas. Casado cree que la "confrontación" en las calles catalanas es tan "inaceptable y peligrosa" que ya no hay que esperar a ninguna "mascarada en el Parlament" o que los independentistas "vuelvan a tomar 'conselleries' a la fuerza".