Carmen Montón dimite como ministra por su máster irregular

Carmen Montón ha presentado su dimisión como ministra de Sanidad por la polémica de su máster irregular en la Universidad Rey Juan Carlos I. Montón ha convocado a los medios de comunicación a las 20.45 horas en la sede del ministerio para hacer pública su decisión.

La Sexta había informado esta tarde de que parte de su trabajo de fin de máster está plagiado. La cadena explica que está lleno de textos idénticos al de trabajos de otros autores en al menos 19 de 52 páginas que tiene. Siempre según la Sexta, el trabajo de fin de máster de Montón incluye párrafos de tesis doctorales de autores que no cita la ministra. También de la Wikipedia.

Peticiones de dimisión

Las peticiones de dimisión de la ministra han ido en aumento, incluso en las filas del PSOE, durante la jornada de hoy, después de que eldiario.es publicara que obtuvo un máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid "plagado de irregularidades" en el curso 2010/2011.

Montón compareció ante los medios para negar cualquier irregularidad y fue respaldada por Moncloa, que consideró sus explicaciones "claras y transparentes". Esta misma tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en el Senado que "la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo".

Según el eldiario.es, Montón no aprobó todo su máster en junio de 2011 y, al menos en una asignatura, aparecía con un "no presentado" cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. La ministra realizó el curso entre 2010 y 2011. El digital sostiene que el 25 de noviembre de ese año "alguien entró en el sistema informático" de la URJC y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas.