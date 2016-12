Cargos afines a Sánchez le piden que se presente a las primarias

Un total de 68 cargos públicos y orgánicos del PSOE procedentes de toda España han lanzado este martes por la tarde en Madrid un manifiesto a favor de que Pedro Sánchez se presente como candidato a secretario general. En el documento, se muestran convencidos de que el exsecretario general es el líder "moralmente legitimado para encabezar un proyecto de izquierdas".



A la cumbre sanchista, que ha tenido lugar en un edificio de oficinas de la madrileña calle Serrano, han acudido diputados nacionales, autonómicos y alcaldes. En nombre de todos ellos han presentado el manifiesto el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Quico Toscano; el secretario provincial del PSPV-PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, y la diputada asturiana Adriana Lastra.

Todos ellos han destacado la "actitud insobornable" y la "inquebrantable posición frente a la injerencia de cualquier poder" que Sánchez mantuvo hasta su dimisión y se han dirigido a él para "que sepa que hoy es mucho más líder que hace tres años", cuando decidió optar por primera vez a la secretaría general del partido.

Sánchez, que no ha asistido al cónclave y que no se encuentra en Madrid, no ha despejado todavía las dudas sobre si intentará recuperar el liderazgo del partido, aunque en las últimas semanas ha ido perdiendo apoyos, como el del que fuera su secretario de organización, César Luena. Mientras, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, está "a la expectativa", según algunas fuentes.

LOS DÍSCOLOS

A la llamada cumbre sanchista han asistido al menos cuatro de los diputados díscolos que votaron en contra de la investidura de Rajoy: el vasco Odón Elorza, la balear Sofía Hernanz, la gallega Rocío de Frutos y el también secretario general del PSPV-PSOE de Valencia, José Luis Ábalos.

La independiente Margarita Robles confirmó a Efe que ni ella niZaida Cantera participarían en el cónclave porque es un "acto de partido, no es un acto abierto" y ellas no son militantes, mientras que la aragonesa Susana Sumelzo tampoco ha acudido por motivos personales, si bien las tres han subrayado que darán su "apoyo a Pedro si se presenta".

Del PSOE andaluz, además del alcalde de Dos Hermanas, han participado en la reunión el regidor de Jun, José Antonio Rodríguez, y también el de Calasparra (Murcia), José Velez.

El portavoz de la comisión gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha mostrado su "respeto" por la reunión y ha evitado hacer una valoración de la misma. En cambio, la presidenta del PSOE andaluz, Micaela Navarro, ha considerado que "no ayuda" al partido. En respuesta a Navarro ha salido De Frutos, quien ha negado que el encuentro sanchista "dañe al partido bajo ningún concepto" y ha considerado que el exsecretario general es el único que puede retomar el rumbo del partido. "Los militantes es lo que quieren", ha zanjado.

REUNIÓN A PUERTA CERRADA

En la reunión, que se ha celebrado a puerta cerrada, los sanchistas han hablado de las posibilidades que tiene Sánchez si se presenta y de quién podría encabezar una "tercera vía".

"Patxi López va a descubrir hoy que no tiene apoyo para ser candidato", explicó a Efe, antes de la reunión, uno de los asistentes contrarios a la tercera vía que barruntan los exsanchistas para impedir que la andaluza Susana Díaz se haga con las riendas del partido. "Hoy es un día determinante; la estrategia que se decida lo cambia todo, porque si Pedro se descuelga, Susana se puede adelantar", apunta uno de los alcaldes que trabaja por el regreso de Sánchez.