Bárcenas: "En el PP había una contabilidad extracontable"

La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio por la primera etapa de la 'trama Gürtel' (1999-2005) tras el parón navideño nada más y nada menos que con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, que intentará defender ante el juez la licitud del origen de los fondos de sus cuentas en Suiza y negará haber cobrado del cabecilla de la red, Francisco Correa, y haber robado a los populares.

Este periódico ofrece al minuto la declaración del también exsenador del PP, que se enfrenta a una petición de 42 años y medio de cárcel por un amplio abanico de delitos de corrupción.



12:53

"Yo soy un aportante de fondos a la caja b de Correa", asegura Bárcenas en otro momento de la declaración.

12:49

Explica que dejó de trabajar con la empresa de viajes de Correa, Pasadena Viajes, después de que su hermano tuviera un problema con el director de la agencia, en la que trabajaba en prácticas. Dice desconocer si Correa pagaba a su hermano.

Añade que el PP trabajaba con dos y hasta tres agencias de viajes.

12:43

La fiscal pregunta a Bárcenas por sus viajes a Suiza. Y le inquiere por si ha recibido regalos de viajes de Correa. "Asumo que en un par de ocasiones he tenido algún incentivo por parte de Correa", admite.

12:41

Bárcenas explica la relación con Correa en las elecciones del 2003. Explica que el cabecilla de la Gürtel no se dedicaba a organizar campañas electorales, sino a eventos ("y lo hacía muy bien", subraya). Asegura que Crespo y Correa propusieron una estructura publicitaria para la campaña "para que la empresa que hacía la publicidad y los eventos fuera la misma". "Eso generaba sinergias y ahorro para el partido", añade.



12:28

12:11

La declaración de Bárcenas coincide con la celebración, en la sede nacional del PP, del comité ejecutivo que aprobará el reglamento del congreso que la formación celebrará en febrero, informa Patricia Martín. A la entrada del cónclave, varios dirigentes conservadores han asegurado que "no están preocupados" por las declaraciones que pueda realizar el extesorero y han pedido que haya una sentencia "cuanto antes".

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido en que "no está preocupada" y ha destacado que "lo mejor" es que haya fallo "cuanto antes". El secretario general en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pedido que se aclare la situación judicial y que los responsables "paguen las penas que le correspondan" y ha apostillado que "nadie teme que las declaraciones de Bárcenas perjudiquen al PP".

"Bárcenas ya ha dicho lo que tenía que decir y, a partir de ahí, ya es la justicia la que tiene que decir", ha asegurado el coordinador general del PP de Catalunya, Xavier García Albiol.

12:06

Mientras Bárcenas niega cualquier relación con empresas e inversiones de Francisco Correa y Pablo Crespo, ambos escuchan tras él atentamente la declaración. Crespo, de vez en cuando, mueve la cabeza y toma notas.

12:00



Luis Bárcenas, durante su declaración en el juicio por el 'caso Gürtel'.



Afirma que con Correa no ha hablado nunca de inversiones, su relación se limitaba a los contactos por la actividad del empresario con el PP.

11:50

El extesorero del PP exime de toda responsabilidad a Jesús Merino, exvicepresidente de Castilla y León y exsenador, y considerado el "comisionista" de 'Gürtel'. Asegura que ambos mantienen una gran amistad desde hace mucho tiempo.

11:46

Se reanuda la sesión. Bárcenas declara que "la mayor parte de las entregas" de dinero en negro a los dirigentes del partido las hacía Álvaro Lapuerta, pero que algunos meses las hacía él. Y los dos supervisaban esta contabilidad b.

11:26

El presidente del tribunal realiza un receso de 15 minutos en la declaración de Bárcenas.

11:13

Bárcenas insiste en que él no ha recibido ninguna retribución de los empresarios adjudicatarios con ayuntamientos del PP. A su juicio, los donativos que hacían estos empresarios no tenían "carácter finalista" y, afirma, así se lo trasladaba Álvaro Lapuerta a los adjudicatarios.

11:10

Admite a preguntas de la fiscala que sus papeles eran una "contabilidad extracontable del PP". El abogado interrupe la declaración porque considera que estas preguntas corresponden a otra causa, la de los 'papeles de Bárcenas', pero el tribunal considera que Bárcenas es libre de contestar y prosigue la declaración.

11:08

"El constructor Alfonso García Pozuelo era una persona muy generosa. Comía con él y Lapuerta un par de veces al año", afirma Bárcenas. "¿Ha recibido dinero de esta persona?", le pregunta la fiscal. "Yo no he recibido nada de Pozuelo. Le ha entregado a Lapuerta a veces delante mía cantidades para el bien del partido sin carácter finalista de ningún tipo", añade.

11:01

Bárcenas rechaza haber recibido dinero de la trama 'Gürtel' y que las iniciales que aparecen en la contabilidad de Correa sean las suyas. "No he recibido absolutamente nada de Correa ni para mí ni para el PP", afirma. A su juicio, Correa le hacía responsable de la ruptura abrupta con el PP. "Es un motivo suficiente para una animadversión personal", añade.

10:58

Sigue la declaración. Bárcenas sostiene que cuando Correa habla de OHL y ACS no concreta nada. "Me hubiera gustado que dijera la obra concreta que se le ha adjudicado a esas empresas. Y eso me permitiría defenderme de una acusación infundada. Teniendo el nivel de interlocución que tienen los presidentes de ambas empresas con el partido al máximo nivel pudiendo utilizando el palco del Bernabéu, pensar que iban a utilizar el gerente del partido es una auténtica broma, no se lo cree nadie", añade.

10:52

A partir de este momento, el extesorero asegura que se comunicó a todas las sedes del partido que, por indicación del presidente, estaba "prohibido contratar con Correa". Entonces, el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, llamó a Lapuerta y le dijo que él no trabajaba con Special Events, sino con Orange Market, "con un genio que se llama Alvaro Pérez y que va a seguir trabajando con él".

10:48

EFE / EMILIO NARANJO

Bárcenas, a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional.



"Un empresario y su yerno denunciaron a Álvaro Lapuerta y a Rajoy que Correa se dedicaba a actividades ilícitas y que todo el que quisiera hacer algo tenía que pasar por su despacho. Esto es lo que denunciaron estos empresarios y le dio a Lapuerta un donativo de 60.000 euros. Eso es lo que le cuentan a Rajoy". Bárcenas asegura que "la causa real" de que el PP dejara de trabajar con las empresas de Correa es que este "se dedicaba a la intermediación utilizando el nombre del partido".

10:40

"Correa cambia su versión en una noche, entre sueño y sueño. Rajoy ha dicho que lo sentía mucho romper con Correa por Crespo. También lo dijo Álvaro Lapuerta", añade el extesorero sobre su relación con el supuesto cabecilla de la trama 'Gürtel'.

10:38

Asegura que ya no tiene relación con Francisco Correa y que se rompe porque a este "se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía y pensaba que el partido era suyo y había que hacer lo que él decidiese". "Yo no le he colgado el teléfono a nadie en mi vida y a Correa se lo he colgado dos veces", añade.

Explica que mantuvo la relación con Correa entre 1993 hasta el 2003 "porque Correa que era un buen profesional y las gestionaba muy bien sus empresas que eran las que prestaban servicio para el PP para viajes y eventos".

10:33

"¿Sacaba dinero en efectivo para gastos?", pregunta la fiscal. "Es que la realidad es que yo no tengo gastos. Las comidas y las cenas las soportaba el Partido Popular", contesta Bárcenas.

10:30

Bárcenas intenta cambiar el orden del interrogatorio de la fiscal Concepción Sabadell, porque al no seguir el escrito de acusación le "requiere mayor esfuerzo mental". El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, rechaza la pretensión.

De la actividad profesional de su esposa, Rosalía Iglesias, asegura que en los últimos 15 años se dedica a la restauración de muebles. No sabe cómo pagaba la peluquería, aunque reconoce que él sí la paga en efectivo.

10:29

Bárcenas explica que ha desarrollado su actividad profesional en la banca y tuvo "múltiples actividades empresariales" antes de entrar como gerente de Alianza Popular entre 1982 y 1986-7. "Estuve dos horas fuera del partido y vuelvo a incorporarme al PP en 1989 hasta 2009 donde dejo tesorería del partido, si es eso lo que debo decir...", añade, antes de especificar que mantuvo "una relación laboral" y estuvo cobrando del PP "hasta enero del 2013".

También asegura que entró en el consejo de administración de una empresa vinculada a Caja Madrid. "Cobraba en una cuenta. No cobraba en efectivo ni de Caja Madrid ni del PP", añade

10:24

10:20

"Soy licenciado. Administración de empresas con un poquito de derecho", inicia Bárcenas su declaración.

10:20

Empieza la sesión del juicio del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional. La fiscalía presenta un documento remitido por Suiza y el abogado de Luis Bárcenas pide que este documento no se admita o se suspenda la declaración de su defendido. El tribunal no da curso a esta petición y prosigue el juicio.

10:13



JUAN MANUEL PRATS

Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso.



La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada sobre si estará pendiente de la declaración de Bárcenas y si teme lo que pueda revelar, ha manifestado que "nadie tiene que temer" nada "si se confía en la justicia". Por eso, ha pedido que se deje a los tribunales trabajar con independencia. Asimismo, ha señalado que desconoce la "estrategia procesal" de los acusados en la 'trama Gürtel'.

10:08

Luis Bárcenas, de la calculadora al ventilador. Aquí tienen un perfil del encargado de manejar las finanzas del PP desde la época de Fraga hasta que Rajoy, poco después de estallar el 'caso Gürtel', le apartó.

10:02

Bárcenas no ha realizado ninguna declaración a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional. Su mujer, Rosalía Iglesias, le ha acercado en coche y le ha dejado en la puerta.

09:56

Estas son algunas de las preguntas que Bárcenas tendrá que contestar en el interrogatorio.