Alud de críticas a Monedero por su actitud con Sáenz de Santamaría

Nunca un político -que en este caso no es ni de tercera fila- tuvo tanta mala clase y mala hostia con otra persona del parlamento. ¿Esto es lo que ha llegado al poder del parlamento? Si su jefe fuese inteligente lo tenía que haber expulsado de su partido, cosa para lo que tiene tiempo de recapacitar...pero de donde no hay no se puede sacar.