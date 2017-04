Aguirre admite que no ordenó no contratar con Correa, porque "no podía concebir lo que ocurría"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre acudió este jueves al tribunal que juzga el caso Gürtel con la lección bien aprendida y los deberes hechos. Ya había dicho en un programa de radio que, por el momento, no tiene pensado dimitir tras la detención de Ignacio González por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II. Aclarado el extremo más inmediato, Aguirre ya podía centrarse en el papel que juzgó en relación a la trama corrupta que también afectaba a su Gobierno y que se destapó en 2009.

Tranquila, pero sin perder hilo ni dejar de dar una puntada, la presidenta de Madrid descargó toda responsabilidad que pudiera tener la Comunidad de Madrid por la contratación de las empresas de Francisco Correa para realizar actos institucionales en el que fue viceconsejero de Presidencia durante su mandato, el acusado Alberto López Viejo.

Llegó a decir que le "mintió" cuando, a raíz de un artículo de Interviú, le aseguró que sólo se había contratado a Easy Concept "en los primerísimos tiempos" y después le dio "una retahíla de empresas" con las que se hacían los "muchísimos" actos, pero no le "dijo que todas eran del mismo señor". Ante el tribunal lamentó no haber mandado a nadie al registro para comprobarlo y admitió que "no dio ninguna instrucción para que no se contratara con ellas", pero "no podía concebir que estas cosas se hicieran". Previamente había aclarado que no conocía a Correa y no sabía qué empresas tenía.

Después insistió en que ella "destapó la Gürtel" porque tras ser informada por el entonces tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, en una reunión en la que estuvo el presidente del partido, Mariano Rajoy, aunque este no intervino, de que dos municipios pretendían enajenar terrenos municipales a precio fijo, lo impidió. Uno de ellos era Majadahonda y el otro Arganda del Rey.

Aguirre solo levantó el tono a preguntas de la acusación que ejercen los socialistas. "No malinterprete", espetó a Wifredo Jurado. "Lo que he dicho es que lo que hacían era legal, pero a Lapuerta y a mí nos parecía mal. En Arganda se demostró que suponía una pérdida para las arcas municipales fue de 60 millones de euros un año después sin boom inmobiliario", agregó. Ello obligó a que el acusado Guillermo Ortega dejara de ser alcalde y que el concejal José Luis Peñas, también acusado, grabara durante dos años a Correa, información que aportó a Anticorrupción.

Al letrado que representa a los socialistas valencianos, Aguirre le recomendó leer su libro para añadir que "como no lo había hecho", se lo contaba ella, aunque lo que hizo fue atribuir a "cotilleos" sus afirmaciones de que Ortega y dos concejales iban a recibir cantidades concretas por la operación que abortó.

El resto de su declaración, en el que admitió que fueron "muchísimos" los actos contratados con las empresas de Correa, se desvinculó de la estructura organizativa de la Comunidad, así que ignoraba hasta por qué López Viejo había asumido tantas atribuciones, incluida la gestión de la empresa pública Arpegio. Ella decidía a qué actos iba y se los preparaba a conciencia para "atender a los vecinos y los periodistas", pero "ningún presidente autonómico se ocupa de sonido, cámaras o atriles", añadió.

"CONMOCIONADÍSIMA"

La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que "son momentos difíciles" y que está "conmocionadísima" pero antes de tomar una decisión sobre su futuro político "necesita información" sobre si es cierto que González es culpable de los delitos que se le acusan.González fue su mano derecha y la persona a quien designó como su sucesor al frente del Gobierno autonómico cuando decidió dejar el cargo en el 2012 y dar "un paso atrás"

"Estoy convencida que no ha podido hacer semejante cosa. Si lo ha hecho le puedo asegurar que para mí es un disgusto, un mazazo, algo que me deja verdaderamente conmovida. Ahora, si no lo ha hecho, si es inocente, (...) también me conmueve el calvario que estará pasando y el que le queda por pasar teniendo en cuenta lo que tarda la justicia", ha indicado en una entrevista en la 'Cope'.

Asimismo, ha garantizado que va a colaborar con la justicia "para que se juzgue a aquellos que están encausados y si son culpables se les condene y devuelvan lo que se han llevado". "Yo soy una persona de la que nadie duda que me he llevado un duro", ha añadido. Aguirre comparecerá hoy ante los medios de comunicación para ampliar sus explicaciones sobre lo sucedido y hablar de su futuro tras comparecer como testigo en el juicio a la primera época de la 'trama Gürtel'.

La actual portavoz municipal del PP, que en el 2010 se atribuyó haber destapado ella la trama, acaparará las miradas tras la operación policial de que ha salpicado a su hombre de confianza, mientras que su otra pieza clave en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, está en prisión preventiva por la 'trama Púnica'.

La expresidenta madrileña, está llamada a declarar por el 'caso Gürtel'; en concreto, sobre las prácticas de fraccionamiento de contratos en la Comunidad de Madrid. Aguirre será la primera de una serie de altos cargos o exaltos cargos del PP que declararán como testigos en el juicio; entre ellos, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

A esos nombres se suma el presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya citación, para la que no hay fecha aún, acordó este martes el tribunal del caso.

LA ANTERIOR DECLARACIÓN

Aguirre, ya contestó en septiembre del 2013 por escrito las preguntas del entonces instructor del 'caso Gürtel' Pablo Ruz. La 'exlideresa' testificó que no sabía quién era el cabecilla de la red corrupta (Francisco Correa) hasta que se destapó la trama en el 2009, ni tampoco que se estuvieran cometiendo irregularidades en la contratación en la Comunidad de Madrid.