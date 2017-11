El abogado de Trias admite que la familia tuvo un trust en Suiza

El abogado de Xavier Trias ha reconocido este miércoles a la Sexta que la familia del exalcalde tuvo un 'trust' administrado por la entidad de banca privada RBS Coutts de Suiza. El mismo letrado ha alegado además que el actual portavoz del PDECat en el Ayuntamiento de Barcelona no sabía nada de aquel entramado y que "lo heredó de su hermano".

"Esto lo montó su padre y lo heredó su madre, y la verdad es que a ellos [los hermanos] no les llegó nada, pero lo que pasa es que no tengo pruebas para demostrarlo", ha afirmado el letrado de Trias a la Sexta. "[El regidor] no sabía nada y no ha participado en nada; no se lo contaron porque su madre y su padre lo querían proteger", ha agregado.

El mismo abogado ha aseverado que la familia "dice que no les llegó nada de nada y que no había dinero" en aquel entramado 'offshore', un vehículo financiero creado para ocultar activos. El dirigente nacionalista ya admitió que su padre tuvo dinero en Suiza, aunque negó que él se hubiera beneficiado. Dicho trust vinculado al concejal siguió operando cuando él era alcalde de Barcelona.