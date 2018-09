Ábalos descarta que haya motivos para volver a aplicar el 155 en Cataluña

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, considera que no hay motivos para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya, porque "se tiene que aplicar con motivos muy precisos" y no por una "decisión política que no se desprende de un hecho real" y, de momento, "no se dan esos supuestos". El ministro replica así al líder del PP, Pablo Casado, que afirmó en Barcelona este sábado que "comienzan a darse objetivamente las circunstancias" para que se pueda volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

En el programa 'Preguntes Freqüents' de TV3, Ábalos, también secretario de organización del PSOE, explicó que el hecho de que haya políticos presos "no ayuda" a rebajar la tensión. "No digo que desista nadie de su propósito", dijo Ábalos y añadió que hay que entender cuándo se dan las condiciones y cuándo no se dan y "creo que no se dan condiciones de mayorías en Catalunya para un proyecto independentista".