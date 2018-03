Villalobos vincula la subida de pensiones por encima del IPC a eliminar el déficit

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y diputada del PP, Celia Villalobos, ha afirmado este lunes que si los grupos parlamentarios logran un acuerdo para acabar con los 18.000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social, las pensiones subirán por encima del IPC y "se habrá resuelto el problema". Villalobos, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha subrayado que, eliminado el déficit, la fórmula de revalorización de las pensiones establece una subida del IPC más el 0,50%, en lugar del aumento mínimo del 0,25% que se lleva aplicando en los últimos años.

"Si ese modelo no gusta, se puede cambiar en el Pacto de Toledo. Con la buena voluntad de todos, estoy convencida de que podemos acabar con el déficit de la Seguridad Social", ha añadido Villalobos, que ha asegurado además que "lo ideal" sería que se pudieran volver a hacer dotaciones al Fondo de Reserva "lo antes posible". Villalobos ha emplazado además a sindicatos y a patronal a llegar acuerdos que contemplen subidas "importantes" de los salarios para mejorar los ingresos por cotizaciones y la recaudación por IRPF.

La diputada del PP ha aseverado que los partidos políticos "tienen la obligación, por sentido de Estado, de llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo". Como presidenta de dicha Comisión, la diputada 'popular' ha asegurado que hará "lo posible y lo imposible" para conseguirlo, aunque no se ha puesto para ello ningún plazo. "Para las cosas importantes, me pongo pocos plazos", ha indicado al respecto.

Críticas a la oposición

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo ha criticado que algunos partidos hayan decidido llevar el tema de las pensiones al debate político y, en este sentido, ha afirmado que cuando el Gobierno socialista congeló las pensiones en 2011 "el PP no sacó a la calle a nadie". "Yo llamo al diálogo y al consenso porque se tienen que tomar decisiones. Lo que me preocupa es que detrás de todo esto están unos señores en los bancos y en los fondos privados frotándose las manos", ha dicho.

En su opinión, resulta "curioso" que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiera vincular el salario de diputados y senadores al 0,25% en solidaridad con los pensionistas. Villalobos le ha recordado a Sánchez que él votó a favor de congelar las pensiones en el 2011, y se ha mostrado convencida de que "no fue por capricho", sino por la situación económica que había entonces.

En todo caso, ha afirmado que Sánchez no es actualmente diputado y que el sueldo se lo paga su partido, al tiempo que ha indicado que, ante la falta de Presupuestos del Estado para el 2018, los diputados y senadores tienen actualmente el salario congelado. "Mientras no haya presupuestos, el incremento salarial es cero", ha dicho.

Natalidad

Preguntada por si la subida de pensiones mínimas y de viudedad está ligada a que haya Presupuestos "sí o sí", la diputada del PP ha dicho que no lo sabe, pero ha insistido en la importancia de que España cuente con unos nuevos Presupuestos para este año. Sobre las recetas del FMI para las pensiones en España, entre ellas la de atraer inmigrantes al país, Villalobos ha subrayado que el problema es que la tasa de natalidad actual es baja y la población va envejeciendo. "O tenemos una política de natalidad o viene gente de fuera. Pero que venga gente de fuera a mi no me parece mal. La mejor forma de que vengan a trabajar a España es tener una política económica que cree empleo", ha señalado.