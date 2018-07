Uno de cada tres autónomos no se irá de vacaciones este año

Uno de cada tres autónomos españoles (33,1%) no se irá de vacaciones este año. De ellos, uno de cada cinco (19,6%) lleva más de cinco años sin disfrutar de ellas y el 22,4% afirma que desde que puso su negocio en marcha nunca ha tenido más de cuatro días de descanso.

Así lo refleja una encuesta elaborada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentada este martes, que pone de manifiesto que un 48,8% de los trabajadores por cuenta propia sí cogerá unos días en verano y el otro 18,5% disfrutará de unos días pero en otras fechas. Eso sí, de aquellos autónomos que aseguran que tendrán vacaciones, tres de cada cuatro (72,3%) se irá por un periodo inferior a los 15 días y, de ellos, la mayoría (40,7%), lo harán por menos de ocho días.

Por el contrario, de ese 31,1% del colectivo que afirma que no podrá irse de vacaciones en el 2018, un 31,4% alega que cerrar el negocio implicaría perder clientela, un 26,9% no puede hacerlo por motivos económicos y un 25,4% no se puede permitir estar ni una sola semana sin ingresos dado que su volumen de negocio es bajo (25,4%).

Por sectores, los autónomos dedicados a la agricultura y el transporte serán los que menos vacaciones tendrán, frente a los trabajadores por cuenta propia de actividades profesionales, de la educación y la comunicación, que serán los que más días de descanso tendrán.

DIFÍCIL DESCONEXIÓN

De los autónomos que pueden permitirse tener vacaciones, solo un 9,9% reconoce que logra desconectar, mientras uno de cada tres afirma que a pesar de estar de vacaciones está pendiente de su negocio. El 46,5% del colectivo afirma que intenta desconectar durante esos días pero siempre tiene que dedicarle un tiempo, y el 4% afirma que aprovecha las vacaciones para hacer tareas referentes al trabajo que normalmente no le da tiempo a realizar.

En cuanto a si el negocio estará cerrado mientras disfruta de los días de vacaciones, el 42,7% afirma que cerrará durante esos días o no prestará servicio, frente al 51,2% que asegura que a pesar de no estar él, el negocio estará operativo. De esta última categoría, solo el 3,1% afirma que contratará a alguien para que siga con el negocio, mientras que el 16,1% confirma que seguirá trabajando a distancia y el 15,1% delegará en un familiar la marcha del negocio durante su ausencia.