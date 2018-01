UGT apuesta por que los trabajadores puedan elegir los 25 mejores años de cotización para su pensión

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este jueves por permitir a los trabajadores con largas carreras de cotización que puedan escoger sus 25 mejores años de cotización, sean consecutivos o no, a efectos del cálculo de la pensión. Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que para su sindicato, que ya realizó esta propuesta en 2011, sería "justo y razonable" que los trabajadores con un historial de cotización de 39 ó 40 años y que en sus últimos años de vida laboral se hubieran quedado en el paro o tuvieran un empleo precario pudieran elegir sus mejores años de cotización para que se les calculara la pensión.

A Álvarez le dio la sensación de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, estaba hablando de esto mismo en su intervención del lunes en TVE, pero cree que ha faltado seriedad y que las propuestas "no pueden hacerse en un plató de televisión", sino por escrito y en los foros correspondientes: el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social sobre pensiones. "Vimos a la ministra la semana pasada y no nos comentó nada. Uno no se levanta por la mañana y hace en televisión una propuesta de estas características si quiere que sea seria", se ha quejado Álvarez que considera que, al final, esto es "globo sonda" del Gobierno con el que busca "hacer ruido" para tapar el "drama" que supone para los pensionistas su constantes pérdidas de poder adquisitivo.

Soluciones a corto plazo

"Creo que el Gobierno está pasando un mal momento porque es injustificable que en un país que crece y en el que cada día las multinacionales nos insultan con sus resultados, a los pensionistas les suba la pensión un 0,25%", ha lamentado. Pese a todo, Álvarez está dispuesto a discutir sobre el periodo de cálculo en los foros correspondientes, aunque entiende que si el cambio se deja en manos del Pacto de Toledo su implementación puede ser "larguísima" cuando las personas a las que más podría beneficiarles, las despedidas durante la crisis, necesitan soluciones a corto plazo. Eso sí, el dirigente sindical ha pedido al Ejecutivo que concrete exactamente en qué consiste su planteamiento, "pero sin hacer trampa". "Se han dado distintas interpretaciones desde el partido del Gobierno. Algunos están diciendo que se tenga en cuenta toda la vida laboral y eso lo rechazamos porque no beneficiaría a la inmensa mayoría de los trabajadores", ha precisado.

Prejubilaciones

Álvarez, que ha dicho ser un poco "mal pensado", tiene la sensación de que la Seguridad Social cree que mejorando la fórmula de cálculo de la pensión puede desincentivar las jubilaciones anticipadas. "Creo que la propia Seguridad Social se ha dado cuenta de que hay muchos trabajadores con 61 años que se están jubilando de manera anticipada perdiendo parte de la pensión, sin perspectivas de tener un trabajo estable y que igual ha pensado que con esta medida les puede alargar la edad de jubilación", ha explicado.