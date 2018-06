Trump amenaza a Harley con un «gran impuesto» en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que Harley-Davidson ha utilizado como «excusa» el aumento de las tarifas arancelarias impuestas por la Unión Europea (UE) para trasladar parte de su producción fuera del país estadounidense, subrayando que el fabricante de motocicletas no podrá volver a vender en EEUU sin pagar un «gran impuesto». Harley-Davidson había anunciado el día anterior el traslado de su producción desde EEUU a sus distintas plantas fuera del país debido a los aranceles impuestos por Europa tras las tasas establecidas por parte del Gobierno de Trump al aluminio y al acero exportado desde Europa.

Trump no tardó en reaccionar en Twitter: «Luché mucho por ellos y, en última instancia, no pagarán los aranceles de la UE, lo que nos ha perjudicado mucho en el comercio, hasta 151.000 millones de dólares (129.404 millones de euros). Los impuestos son solo una excusa de Harley ¡Sean pacientes!». La ola de proteccionismo que invade el comercio internacional arrastrará a muchas empresas, pero el desprecio de Trump a los efectos de sus decisiones parece no tener límite.