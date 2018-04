Suspendida la cotización de Hispania ante su posible venta

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender la cotización de la socimi Hispania, participada por George Soros, por la posible compra de la sociedad por parte del fondo Blackstone. El fondo estadounidense está analizando la posibilidad de lanzar una oferta por la sociedad cuyo valor de mercado asciende a 2.020 millones de euros. El organismo de supervisión del mercado ha hecho pública este miércoles una comunicación de suspensión hasta que se dé a conocer información relevante relacionada con su posible venta.

Fuentes consultadas señalan que el objetivo del fondo sería crear el mayor grupo hotelero de España, ya que Hispania gestion, con Barceló, la división hotelera de ese grupo. Con un valor bruto de 1.639 millones de euros, los hoteles que tiene Hispania representan el 83% de sus ingresos, que al cierre del pasado ejercicio ascendieron a 129 millones, y el 66% del valor de toda su cartera, la cual también tiene una pequeña parte (10% del total) de vivienda en alquiler.

Tras conocerse las negociaciones, los títulos de Hispania en el Mercado Continuo ganaban un 1,6%, hasta los 18,5 euros. La capitalización de la socimi asciende a unos 1.900 millones de euros.

Fin del periodo inversor

Hispania se hizo recientemente con el control del 100% de su filial Bay Hoteles & Leisure al comprarle al Grupo Barceló el 24% que le quedaba en esta sociedad de inversión especializada en hoteles por 172,4 millones de euros. La firma aseguró en ese momento --finales del 2017-- que culminaba con éxito su periodo de inversión, consolidándose como el mayor propietario hotelero en España con más de 13.100 habitaciones y el principal inversor institucional en el segmento vacacional.

Bay Hotels & Leisure es un vehículo de inversión inmobiliaria especializado en la adquisición y gestión de activos hoteleros en España para su arrendamiento bajo el régimen especial de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi). Constituida en junio de 2014, la sociedad tiene como objetivo principal maximizar los retornos para los accionistas a través de una gestión activa del patrimonio adquirido.

El posible interés de Blackstone y la suspensión de la cotización tienen lugar justo mientras Hispania celebra su junta general de accionistas, en la que ha aprobado la venta en bloque de su cartera de edificios de oficinas. Al cierre del pasado año, la cartera de activos de la socimi presentaba un valor de 2.474 millones de euros. De este importe unos 600 millones de euros corresponden a los 25 inmuebles de oficinas que busca vender en el marco de la estrategia de centrarse en la gestión de los hoteles.

Interés hotelero

El interés de Blackstone por el sector hotelero no es nuevo. La compra de la compañía HI Partners Holdco Value Added al Banc Sabadell por 630,7 millones de euros fue una de las primeras incursiones en el sector en España. Tras este paso, este fondo se fijo en los activos hoteleros del Banco Santander, producto de su adquisición del Banco Popular. En la abultada cartera de 30.000 millones en activos figuraban 800 millones que pertenecen a establecimientos hoteleros.