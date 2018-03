La subida de la pensión mínima llegará al 3%

El proyecto presupuestario aprobado ayer por el Consejo de Ministros prevé una subida de las pensiones mínimas y no contributivas del 3%, según informó el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro tras la reunión ministerial. La mejora tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. La subida del 2% previamente anunciada por Ciudadanos era una media que finalmente no ha asumido el Ejecutivo tal como la había expresado el líder de ese partido, Albert Rivera, con quien el Ejecutivo ha pactado su proyecto de Presupuetos. «Hemos estado hablando de pensiones medias», comentó Montoro. El ministro recordó que las cuentas públicas son competencia del Gobierno y no de los partidos de la oposición.

Entre las medidas recogidas en el proyecto, el Gobierno destaca la subida de las pensiones más bajas, que oscilan entre el 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, el 1,5% para quienes no llegan a 9.800 euros anuales y el 1% para quienes cobran prestaciones de entre 9.800 y 12.040 euros al año.

Las pensiones mínimas para los mayores de 65 años oscilan entre los 565,2 euros, en el caso de que el perceptor tenga cónyuge no a su acargo y 788,90 en el caso de que tenga cónyuge a cargo. En esta dos circunstancias, el incremento irá de los 16,9 euros para las pensiones más bajas hasta los 23,6 euros para las más altas. Si el perceptor no tiene cónyuge, el importe de la pensión mínima es de 639,30 euros, con lo que el aumento supondrá unos 19,1 euros al mes. En el caso de los menores de 65 años, la pensión mínima oscila desde los 606,6 euros para el perceptor con cónyuge no a cargo (18,1 euros más al mes) hasta los 739,30 euros en el caso del perceptor con cónyuge a su cargo (22,1 euros).

CAMBIOS EN EL IRPF / Las medidas aprobadas en materia de prestaciones por jubilación se complementan con los cambios adoptados en el IRPF, que supondrán la exención del pago del impuesto para las rentas de entre 12.000 y 14.000 euros, lo que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, entre ellos un millón de pensionistas. El coste de las medidas para favorecer las rentas bajas ascenderá a 3.000 millones de euros, que se distribuirán en 2.000 millones por las bajadas de IRPF y 1.000 millones por las pensiones. En total, según el ministro se beneficiarán de las diversas medidas puestas en marcha 6,73 millones de jubilados.

También mejoran, en un 2%, las pensiones de viudedad, y alrededor de un millón de jubilados. Podrá beneficiarse de las rebajas introducidas en el IRPF. Estas subidas no son adicionales al incremento del 0,25% en que aumentaron las pensiones a principios de este año, sino que ya incorporan dicho porcentaje. De este modo, la base reguladora de la pensión de viudedad subirá dos puntos, hasta el 54%.