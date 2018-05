Un sector de UGT plantea convocar un paro general

Miembros del consejo confederal de UGT han planteado la posibilidad de convocar una huelga general este año, fundamentalmente por el «inmovilismo» de la CEOE para acordar las recomendaciones de subida salarial y renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Fuentes cercanas al máximo órgano entre congresos del sindicato indicaron a Servimedia que en la reunión que se celebró el pasado miércoles, algunos miembros plantearon la necesidad de convocar una paro general.

El motivo fundamental es la dificultad para alcanzar un acuerdo salarial este año con las organizaciones empresariales, dado el «inmovilismo» que mantienen en su postura. CEOE y Cepyme proponen una subida salarial máxima del 3%, mientras que CCOO y UGT plantean un incremento de, al menos, el 3,1%, y un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales, además de la cláusula de garantía salarial.

Estas mismas fuentes trasladaron que «no podemos permitir que vuelva a suceder lo del año pasado», cuando las negociaciones para renovar el AENC fracasaron, particularmente, por la negativa de la CEOE a incluir la cláusula de revisión salarial.

Falta de avances / El consejo confederal consideró que la huelga general es una posibilidad «remota». Mientras, acordó junto con CCOO manifestaciones y concentraciones ante las sedes de las organizaciones empresariales para el próximo 22 de mayo. Este órgano de UGT constató en aquella reunión la «absoluta falta de avances» en los procesos de diálogo social abiertos con el Gobierno y con las organizaciones empresariales.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, manifestó entonces que «los datos reflejan una situación económica que hace completamente injustificable que se pretenda dar continuidad a legislaciones y políticas hechas para los años de crisis. Si entonces eran manifiestamente injustas, darles continuidad resulta absolutamente intolerable».

Desde la central consideraron que si la economía española crece a un ritmo anual del 3%, los beneficios empresariales se encuentran en niveles previos a la crisis y las retribuciones de los consejeros y directivos aumentan, los salarios tienen que crecer más, y especialmente los más bajos.

Quienes plantean la huelga general también lo hacen por un sentimiento de «injusticia» e «indignación», tras las manifestaciones de pensionistas para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC como norma o las movilizaciones feministras.

De momento, UGT acordó, en unidad de acción con CCOO, desarrollar un ciclo de movilizaciones crecientes, cuya programación e intensidad dependerá del avance de las reivindicaciones sindicales.

En diversas ocasiones, los líderes sindicales de CCOO y UGT han defendido que la huelga general es una posibilidad que no se descarta y que al final llegará si no se corrigen las políticas actuales y se recuperan los derechos perdidos durante la crisis. Esta misma semana, el líder de CCOO, Unai Sordo, auguró «una movilización creciente en la que no descartamos la huelga general» si no se producían pronto avances en la negociación colectiva. «Necesitamos recuperar salarios y particularmente los más bajos», exigió.