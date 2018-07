Saracho: "El Popular no tenía ninguna posiblidad de sobrevivir"

"Ángel Ron estuvo 12 años en el banco y 10 fueron muy malos: destruyo el 98% del valor del banco. Yo rematé la perdiendo el 2% del valor que quedaba". Emilio Saracho, expresidente del Banco Popular, al frente de la entidad cuando se produjo la resolución del banco por la Junta de Resolución Única (JUR) y su venta al Santander por un euro, ha resumido de eta forma, la responsabilidad en crisis del banco que acabó con su desaparición. Saracho ha precisado: "Este banco estaba condenado, Yo no lo sabía y es posible que Ron tampoco, pero no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Se cometieron demasiados errores por parte de los gestores".

En su comparecencia en la comisión del Congreso que analiza la crisis financiera española, Saracho ha dado respuesta a Ángel Ron, quien le precedió en el cargo y la comparecencia. Ron por la mañana se explayó en el relato de una situación idílica del banco que dirigía, que acabó trasformándose en una tragedia una vez que Saracho se hizo cargo del banco. De hecho ha venido a apuntar que la resolución del Popular se debe, en gran parte, a la actuación de su sucesor.

Este tampoco se anduvo con ambages a la hora de precisar la pésima situación de solvencia en la que estaba el banco y el desacierto del equipo directivo anterior para reconducir la situación. "Teníamos un problema grave. El banco sería una maravilla por sus trabajadores y el trato con los clientes, pero en las tripas, el banco era un desastre. Era un banco con una crisis abierta de todo tipo, de ratios, calificación, comunicación... De todo", ha dicho Saracho ante los portavoces de la comisión.

Incapaz de mejorar la solvencia

Después de relatar los esfuerzo que hizo su equipo para reconducir la situación, ha reconocido que la entidad fue incapaz de mejorar la solvencia. De hecho el banco tenía una necesidad de capital de 5.500 millones de euros, ha dicho Saracho, y que la manera de conseguirlos era o una ampliación de capital o la venta de la entidad a otro banco para lo que se inició un proceso competitivo en el que participaron los cuatro grandes bancos españoles.

Saracho ha recordado que en ese momento en el que el banco estaba pasado por "dificultades graves", que solo podía solucionar una operación corporativa --"que salía negativa, razón por la que no se pudo hacer", ha precisado-- no hubo manera de enderezar la situación. Mucho menos cuando la salida de depósitos se hizo masiva porque desde la JUR se avisaba de los problemas del Popular y el Banco de España no podía dar más liquidez al banco porque los colaterales que este podía ofrecer no eran de buena calidad.

Saracho ha explicado que preparó la presentación del concurso de acreedores en dos juzgados de Madrid, por si había que hacerla, Pero finalmente la JUR tomó la decisión de llevar a cabo la resolución del banco.