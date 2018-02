El robot que no sustituirá a los profesores

La escuela de negocios Esade ha presentado a Pepper, un robot que puede realizar funciones de asistente en el entorno educativo. El autómata, que en ningún caso puede ni pretende sustituir a los profesores humanos, ha participado en una simulación de clase dirigida por Pedro Parada, Director del departamento de dirección general y estrategia de Esade.

Durante la demostración, Pepper ha mostrado algunas de sus funcionalidades. El androide es capaz de proveer a los estudiantes con información de servicio como, por ejemplo, a qué aula deben acudir a una hora determinada o en qué fecha tienen el examen de una asignatura. De la misma forma, también puede pasar lista, realizar una clase magistral –sin preguntas– y, posteriormente, poner a prueba a los alumnos con exámenes tipo test acerca de la lección que acaba de impartir.

El autómata también es capaz de emular algunas de las características menos didácticas de los profesores convencionales, como son los típicos chascarrillos. No obstante, no tiene capacidad para dirigir una clase. “Es útil para transmitir conocimientos que no son demasiado complejos y permitir al docente que centre sus esfuerzos en otras actividades más productivas para la clase, como proyectos o debates”, ha explicado Parada.

Inteligencia artificial

Tras el simulacro, distintos expertos han participado en una mesa redonda en la que han debatido sobre el presente y futuro de la robótica y la inteligencia artificial. Todos los participantes han coincidido en que todavía queda un largo camino hasta que los robots se puedan desenvolver con naturalidad en contextos sociales y que, actualmente, nos encontramos en un escenario de “autonomía compartida” en el que los autómatas y los humanos pueden realizar tareas juntos y complementarse.

Pepper es un robot de forma humanoide creado por la multinacional japonesa Softbank Robotics. La principal característica que diferencia a este autómata de otros similares es su capacidad para reconocer las emociones humanas y adaptar su comportamiento en función del estado de ánimo de su interlocutor.