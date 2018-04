Rivera no cuenta con que el PNV apoye los presupuestos y presiona al PSOE

El Gobierno no ha tirado la toalla de que el PNV, pese a su rechazo al artículo 155, acabe finalmente apoyando los Presupuestos Generales del Estado del 2018, que este martes Cristobal Montoro ha entregado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, cumpliendo el ritual previo a su tramitación en el Congreso. El 20 de abril es la fecha tope en la que los peneuvistas deben tomar una decisión definitiva sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto, que previsiblemente presentará la izquierda y que de ser aprobadas devolverían las cuentas al Gobierno.

En este contexto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este martes que no cuenta con el partido nacionalista vasco apoye finalmente al Gobierno, independientemente de cómo evolucione la situación en Cataluña. "Yo nunca he confiado en los nacionalistas y me sorprende que Rajoy siga confiando en ellos", ha manifestado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE'.

Por ello, Rivera ha vuelto a dirigir su mirada hacia el PSOE, usando precisamente el conflicto independentista para presionar a los socialistas hasta la abstención. "En Cataluña vivimos una situación excepcional" que exige esfuerzos especiales, ha argumentado.

Asimismo, ha señalado que apoyar los presupuestos es una "cuestión de Estado" porque a su juicio España necesita estabilidad, por lo que ha pedido a los socialistas que "abran un debate" en torno a la posibilidad de permitir que las cuentas salgan adelante.