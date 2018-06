La red de Visa interrumpe su servicio en media Europa

Visa, la mayor red de tarjetas y cajeros del mundo, experimentó ayer «una interrupción en el servicio», según admitió la empresa en un comunicado. «Este incidente impide que se procesen algunas transacciones de Visa en Europa», añadió la empresa. Estos problemas de la multinacional se produjeron de manera intermitente y no afectaron a todos los usuarios de Visa. Pero fuentes consultadas señalaron que los problemas afectan a un 60% de la red europea de Visa.

Las dificultades para realizar las transacciones parecen estar relacionadas con la migración del sistema informático de Visa Europa a Visa Internacional, después de que se produjera la venta de la primera a la segunda. No obstante, la compañía afirmó que está «investigando la causa y trabajando lo más rápido posible para resolver la situación». Además avisó a sus usuarios de que les mantendrá informados.

La amplitud del problema seguía sin estar clara a última hora de la tarde de ayer. Medios británicos tildaron la situación de «caos». De hecho, fueron el Reino Unido e Irlanda los países que se vieron más afectados. Por lo que se refiere a España, la afectación fue parcial. Entre otras cosas porque Visa opera a través de la plataforma de pagos Redsýs que aporta el soporte técnico. Por esa razón las operaciones internas en España no se vieron afectadas, destacaron fuentes financieras.

Las mismas fuentes explicaron que la afectación en España se limitó a las operaciones extranjeras. «Se han visto perjudicadas las operaciones que realizan los clientes extranjeros en España y también las que pueden realizar los de los bancos españoles fuera de España». No todas las entidades tienen el mismo grado de utilización de las tarjetas de Visa. El Santander y el Sabadell, por ejemplo, cuentan con un mayor volumen de MasterCard, mientras que el BBVA y Caixabank operan con Visa. No obstante, fuentes de Caixanank señalaron ayer que no habían registrado problemas con sus tarjetas.