Rajoy se retracta de sus declaraciones sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado marcha atrás en sus declaraciones sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, un problema sobre el que llamó a "no meterse" descartando así regular la equiparación salarial entre sexos. "No lo mantengo,basta que haya una duda para no mantenerlo", ha explicado en TVE. Al ser preguntado sobre si estaba tratando de rectificar, Rajoy ha sido tajante: "Me he retractado, si se me ha entendido mal, no hay ningún problema en retractarse".

El político del PP también se ha abierto a legislar al respecto: "Yo tomaré cualquier medida que sirva para hacer justicia en este asunto, pero no podemos olvidar que la ley ya prohíbe que dos personas a igualdad de trabajo y horas cobren diferente, y la Inspección [de Trabajo] actúa", ha señalado este martes. "Daremos todas las batallas para que cada vez esta situación sea menor. Todo lo que sea dar pasos en esa dirección es bueno", ha subrayado.

Rajoy también ha subrayado que "cualquier esfuerzo en esa dirección es necesario e imprescindible. Hay gente que habla mucho pero estamos caminando en la buena dirección, pero nos queda mucho por hacer", en su opinión.

LA HUELGA DEL 8 DE MARZO

Sobre la huelga convocada para el 8 de marzo, Rajoy ha dicho que "los sindicatos pueden hacer huelga y nosotros seguiremos trabajando para que esa discriminación sea menor".

Este mismo lunes, La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha afirmado que los sindicatos "tienen su derecho de poder convocar un paro para reivindicar la igualdad" el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha defendido el "esfuerzo" del Gobierno para reducir la brecha.