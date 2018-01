Rajoy elude la brecha salarial entre hombres y mujeres

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descartó ayer obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. En un alarde de indefinición ética, el presidente del Gobierno fue terminante : «No nos metamos en eso». Rajoy recordó que los «gobernantes deben muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias». Y con estas frases abrió una nueva polémica.

En una entrevista en Onda Cero, el jefe del Ejecutivo aseguró que las empresas han dado pasos «en la buena dirección» para reducir la desigualdad de salarios que «ha bajado cuatro puntos desde el año 2012», lo que ha permitido a España «estar mejor que la media europea».

El jefe del Ejecutivo admitió que «probablemente el ritmo debería ser más rápido» pero «siempre que se den pasos en la buena dirección se hacen cosas positivas». Lo que no comparte el Ejecutivo es que «el Gobierno empiece a fijar» los salarios de las empresas o obligar a establecer cláusulas concretas en los convenios colectivos. «No me vería yo diciendo que tendrían que cobrar ustedes», explicó en alusión a los trabajadores de Onda Cero, al igual que insistió en no pronunciarse sobre si las mujeres y los hombres que desempeñen los mismas funciones en una empresa deben cobrar lo mismo. «No nos metamos en eso, demos pasos en la misma dirección que son como se resuelven mejor los problemas y España es de los países de Europa que mejor están haciendo las cosas», concluyó.

Las reacciones políticas fueron inmediatas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, acusó al presidente Mariano Rajoy de «remar en contra» de los avances en igualdad y le recordó que la igualdad entre hombres y mujeres «es responsabilidad directa de cualquier presidente».

«La igualdad entre hombres y mujeres es responsabilidad directa de cualquier presidente. Pero la derecha siempre decide ‘no meterse’, remando en contra de los avances en igualdad. Señor Rajoy, empiece a gobernar. Legisle para acabar con la brecha salarial», afirmó en su cuenta de Twitter. También la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, arremetió contra Rajoy por su «absoluta insensibilidad respecto a las cuestiones sociales».

La portavoz en materia de Igualdad de Unidos Podemos en el Senado, María Freixanet, registró ayer una pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito en la que quiere conocer las competencias de Rajoy en materia de Igualdad.