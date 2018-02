El PSOE propone multas si se incumple el plan de igualdad

El PSOE lanza su ofensiva contra la brecha salarial. Los socialistas presentaron ayer una proposición de ley exprés para poner freno a las empresas que pagan más a los hombres que a las mujeres. Plantean que las compañías de más de seis trabajadores y en las que los empleados tengan representación legal estén obligadas a elaborar un registro salarial, en el que se desglosen las percepciones y los conceptos de esas cuantías. No solo han de detallar el sueldo base, sino otros criterios que perjudican habitualmente a las mujeres, como las horas extras y la antigüedad. Además, las compañías que tengan más de 250 empleados estarán sometidas a una auditoría anual para comprobar que los sueldos no son distintos en función del género.

En el caso de que las empresas no cumplan con esta normativa, el PSOE propone multas. Será sanción grave discriminar por salarios, no disponer de libro del registro salarial, o no proporcionarlo a los trabajadores, y se penalizará con un máximo del 0,7% de la masa salarial. Se considerará muy grave no elaborar el plan de igualdad o no aplicarlo, incluída la auditoría, y se multará con sanciones que irían hasta el 1,3% de la masa salarial de la compañía. A partir del 25% de diferencia en el sueldo, se activa la presunción discriminatoria, la base legal para ir a un juzgado a denunciar.

Los socialistas quieren pisar el acelerador del trámite parlamentario (aunque todavía no han registrado la proposición de ley) y apelan al resto de grupos a abrir un debate de aportaciones para modificar la legislación actual lo antes posible. Llaman también al PP a secundar la reforma, que han basado en el modelo de Alemania e Islandia.

«El PP y Gobierno tienen una oportunidad extraordinaria, algo que es justo, constitucional y necesario para no desactivar a las mujeres en el mercado laboral. Hay muchas mujeres que no les sale a cuenta trabajar por lo que ganan. Qué curioso. En el IRPF no se las discrimina, pero en el salario sí», señaló la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo. La exministra de Cultura defendió la importancia de «mover la conciencia del país» y adelantó que, más allá de estas medidas para corregir la brecha salarial, el PSOE presentará un plan integral para las mujeres que denomina Libro Violeta.

PODEMOS / El anuncio de la proposición de ley del PSOE se da en la víspera del debate en el Congreso de otra iniciativa, de Unidos Podemos, muy similar a la de los socialistas. Los morados tratarán de que la Cámara baja tome en consideración su propuesta, que también pide que las empresas estén obligadas a informar sobre los salarios. Piden también que los trabajadores puedan acceder de forma individualizada a esta información.

Por otra parte, los sindicatos UGT y CCOO registraron ayer la convocatoria de huelga general de dos horas por turno en todas las actividades laborales y funcionariales dentro del Estado español para el 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer. La huelga se convoca como «rechazo» a la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral y a la brecha salarial.