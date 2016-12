El PSOE pretende aprobar en el Congreso una vía extrajudicial para las cláusulas suelo "en semanas"

El portavoz de economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, se ha comprometido este jueves con ocho asociaciones de consumidores a impulsar en la Cámara una iniciativa legislativa que cree un mecanismo extrajuicial para que los bancosdevuelvan de forma "rápida, gratuita y sin quitas" para los clientes lo que les cobraron de más mediante las cláusulas suelo hipotecarias. El objetivo es evitar que los consumidores tengan que acudir a lostribunales a reclamar, un procedimiento largo y costoso. "Tienen que ser en semanas, no en meses", ha destacado el diputado socialista tras el encuentro.



El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, planteó este miércoles esta medida al ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a las entidades a devolver lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca, y no desde mayo del 2013 como estableció el Tribunal Supremo. "Hemos coincidido en la necesidad de que inmediatamente se establezca un procedimiento para dar una solución extrajudicial a las reclamaciones", aseguró el dirigente del PSOE.

Sin embargo, el primer partido de la oposición no tiene claro que el Ejecutivo vaya a apoyar su iniciativa. Fuentes socialistas han apuntado que podría estar produciéndose un debate interno entre los distintos ministerios, particularmente entre Justicia y Economía, para decidir si se impulsa o no esa vía extrajudicial. El reintegro de todo lo cobrado de más supondrá a la banca una factura de unos 4.200 millones de euros, según cálculos del Banco de España, lo que equivale a un 25% del resultado operativo del sector y podría colocar en una situación muy comprometida a muchas entidades, particularmente a las más pequeñas.

SIN ESCAPATORIA

Saura ha criticado que algunas entidades hayan afirmado que a ellas "no les afecta" la sentencia europea, cuando esta es "clara, contundente y concluyente" y afecta a todo el sector. "La cuestión no es tan pacífica como parecía en un momento y como el Gobierno también he entendido que estaba diciendo. No parece que la cuestión sea fácil ni inmediata ni desde luego pacífica", ha advertido.

El socialista, que ha criticado los "muchísimos excesos" de los bancos de los últimos años, ha defendido que las entidades no deben buscar negociaciones con sus clientes para frenar el golpe en sus cuentas. "Los ciudadanos tienen que cobrar todo, no puede haber quitas. Los bancos tienen que pagar. La justicia y la sentencia están de parte de los consumidores", ha sostenido.

El PSOE ha pedido la colaboración de las asociaciones de consumidores para definir los detalles de ese mecanismo extrajudicial que quiere plantear al Gobierno y, en caso de que este se oponga, aprobar en el Congreso. "La mayoría de las organizaciones de consumidores ve bien la vía extrajudicial. pero tenemos que trabajar en próximas horas en ese instrumental a plantear en la cámara", ha explicado.