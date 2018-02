El programa de innovación Imagine Express reunirá a 39 participantes de 9 países

El programa de innovación disruptiva Imagine Express vuelve con su edición con más participantes. Esta plataforma, que reúne a emprendedores multidisciplinares y les desafía a dar respuesta a retos tecnológicos en un periodo de tiempo delimitado (en este caso un viaje en tren de cuatro días), reunirá este año 39 participantes procedentes de nueve países.

La quinta edición de esta iniciativa, que se celebra del 23 al 26 de febrero en trenes de Renfe SNCF y que coincide con la celebración del Mobile World Congress (MWC), vuelve a repetir la fórmula de años anteriores: los 39 participantes se organizarán en 13 equipos de tres personas que viajarán en tren entre Barcelona, París y Londres. Durante ese tiempo, deberán desarrollar proyectos de apps móviles y soluciones disruptivas a partir de los retos planteados por los 'partners' del programa. En este caso, habrá retos ideados por Ikea (experiencia de compra multicanal), Otsuka (salud), Suez (innovación urbana), la Fundació Banc Sabadell (impacto soccial) e IVI (reproducción asistida).

Los cinco proyectos ganadores de esta propuesta se darán a conocer el día 26 de febrero en el Four Years From Now (4YFN), plataforma de negocios impulsada por la Mobile World Capital Barcelona y la GSMA --organización agrupa la industria del móvil y organiza el MWC--, que se celebra del 26 al 28 de febrero.

Historia

En los años anteriores, un total de 144 participantes de 14 países diferentes han desarrollado 48 proyectos, entre los que destacan Trip4Real, servicio que conecta viajeros con ciudadanos locales; Vincles BCN, plataforma que quiere evitar la soledad de las personas mayores, y Physious, aplicación que trata las fobias a través del uso de la realidad aumentada.

La organización ha detallado que los proyectos surgidos de este programa han captado alrededor de 10 millones de financiación durante estos cuatros años.