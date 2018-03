Presupuestos para calmar a jubilados y funcionarios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Estimo queson unos buenos presupuestos con un reparto más equitativo que en años anteriores. Del pnv no esperaba otra cosa después de cojer el montón de millones que el gobierno le ha dado. No esperaba otra cosa porque saben que lo de cataluña, mañana les puede pasar a ellos. Pero lo del psoe es grave, no apoyar estos presupuestos los dividirán más y más. Hay que anteponer los intereses de España. ¿cuando aprenderá esta psoe?