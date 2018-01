Las pernoctaciones extrahoteleras alcanzaron los 131 millones en el 2017

Las pernoctaciones extrahoteleras, en apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues superaron los 131 millones durante el 2017 en España, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al año anterior. Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones de residentes en el conjunto del año aumentaron un 7,5% y las de extranjeros un 4,8%. En el 2017 el 60% de las pernoctaciones extrahoteleras se realizaron en apartamentos turísticos, el 30% en campings, el 8% en alojamientos de turismo rural y el 2% restante en albergues.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 4,6% en el año 2017; las de residentes crecieron un 6,9% y las de los no residentes un 3,9%. Los viajeros no residentes, que representaron un 64,1% del total, realizaron el 75% de las pernoctaciones en apartamentos turísticos. Se cubrieron de media el 40,8% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 3,2% menos que en el 2016, y el grado de ocupación medio por plazas en fin de semana se situó en el 43,8%, con un descenso del 2,9%.

Procedencia de los turistas



El Reino Unido se consolidó como primer mercado emisor para apartamentos turísticos, con más de 21,3 millones de pernoctaciones, un 5,7% más que en el 2016. El siguiente mercado fue Alemania, con más de 7,9 millones de pernoctaciones y un descenso anual del 5,7%. Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 32,7 millones de pernoctaciones, un 1% más que el año anerior. El segundo destino fue la Comunidad Valenciana, con 11,8 millones de pernoctaciones, un 10,8% más. Canarias e Islas Baleares presentaron los mayores grados de ocupación medios por apartamentos, con el 80,8% y el 78%, respectivamente.

Por su parte, las pernoctaciones en campings aumentaron un 6,7% en el año 2017, y las de residentes crecieron un 7,3% y las de no residentes un 6%. Mientras, en alojamientos de turismo rural aumentaron un 10,7% en el año 2017, con aumentos de residentes en un 8,9% y de no residentes en un 15,9%, y las pernoctaciones en albergues crecieron un 10,2%, con un alza del 11,1% en residentes y del 8,1% en no residentes.

En cuanto al coste, en el año 2017 el Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP) registró una subida media del 6,1%, el Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 2,9% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 2,9% en 2017.