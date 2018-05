El paro en España cae en abril a 3,33 millones de personas, la menor cifra desde el 2009

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esta e la historia interminable. De tanto hablar del paro hay quien como una mentira repetida muchas veces ha llegado a creerse que es verdad. Paro hay, pero no puede ser que en España en los mejores momentos, tuviésemos cifras de paro superiores al 10%. Todos sabemos que esto,es mentira. No es lo mismo cobrar el paro que estar en paro de verdad. ¿Quien no tiene en su familia a varios que están cobrando el paro y trabajando? Esto, supone que muchos tengan que estar pagando IRPF de un 20/26% para subvencionar estas estafas colectivas. Claro, son privilegiados que tienen trabajo.