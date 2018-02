La OCDE pide una reforma integral de las pensiones en España

El jefe de la unidad de pensiones privadas en la División de Asuntos Financieros de la OCDE, Pablo Antolín, afirmó este lunes que cualquier reforma sobre pensiones que se aborde en España debe ser "una reforma integral" y consideró que "cuanto antes se empiece a hablar, mejor". Así lo dijo en declaraciones a los periodistas antes de participar en la presentación del estudio de la OCDE 'Pensions at a Glance 2017: How does Spain compare?' en Madrid.

Antolín señaló que para abordar cualquier reforma en el sistema de pensiones, se debe medir tanto el sistema público de reparto como el sistema de capitalización. "Los mensajes de la OCDE es que los dos (sistemas) son importantes y los dos deben complementarse y hay que diseñarlos conjuntamente", puntualizó.

Mientras, añadió que el peso que deba tener cada uno de estos sistemas "es una elección política de cada país" pero el factor común en casi todos los países del entorno OCDE es que cuentan con ambos sistemas.

Retraso de la reforma

Preguntado sobre la tradición de los planes de pensiones privados en España, Antolín dijo que, a la vista de los números, no existe esa tendencia a tener un plan privado para complementar la pensión pública. En cualquier caso, señaló que la reforma de pensiones en España se está retrasando en comparación con otros países del entorno y que "lleva tiempo" abordarla, por ejemplo, unos seis años en Suecia, por lo que concluyó que "cuanto antes se empiece a hablar, mejor".