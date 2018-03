Nadal estima que el margen de gasto público este año se ha duplicado

El secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, Alberto Nadal, ha indicado este miércoles que el Gobierno adoptará las "decisiones oportunas" para que los "elementos centrales" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 salgan adelante, aunque finalmente no se aprueben en el Parlamento las cuentas públicas, escenario que no contempla el Ejecutivo. Nadal, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, respondió así al ser preguntado por si el Gobierno subirá las pensiones, tal y como está recogido en los Presupuestos, aunque estos finalmente no se aprueben, como también se ha comprometido con los funcionarios a actualizar sus salarios, haya o no nuevos Presupuestos.

El secretario de Estado afirmó, no obstante, que le cuesta creer que estos Presupuestos, que apoyan a las familias con rentas más bajas, no vayan a conseguir el consenso parlamentario, y ha advertido al PNV, que se niega a negociar las cuentas públicas mientras se mantenga el artículo 155 en Cataluña, que también es una cuestión política el crecimiento económico, la subida de las pensiones o la mejora del sueldo de los funcionarios.

PRESUPUESTOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

"El Gobierno ha puesto encima de la mesa unos Presupuestos que permiten hacer un esfuerzo equilibrado, sobre los que ninguno de los partidos que apoyaron las cuentas de 2017 ha planteado ninguna cuestión de fondo y, por tanto, nuestro escenario es que se van a aprobar", insistió Nadal, tras advertir también de que la no aprobación de las cuentas podría generar "cierta ralentización" del crecimiento económico en 2018.

El secretario de Estado quiso desvincular la renovación del cupo vasco del hipotético apoyo del PNV a los Presupuestos, y afirmó que tanto el concierto vasco como el convenio navarro se deben revisar periódicamente "con independencia de cuál sea la aritmética parlamentaria", y añadió que se renovaron las cifras porque es "lo que se tenía que hacer" para el normal funcionamiento de las instituciones.

ELECCIONES ANTICIPADAS

Preguntado acerca de si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería convocar elecciones si no se aprueban las cuentas públicas, indicó que tampoco "hay que exagerar", porque si no se aprueban los Presupuestos son por "causas ajenas" a los mismos.

Nadal apuntó que el "esfuerzo" en materia de pensiones, salarios públicos o infraestructuras se puede hacer gracias al crecimiento económico y a la reducción tan importante del déficit público en 2017, ya que este año la reducción del déficit para alcanzar el objetivo del 2,2% acordado con Bruselas será inferior, lo que permite tener "más espacio" para adoptar nuevas medidas.

RECAUDACIÓN PREVISTA

En concreto, explicó que en el 2017 el PIB nominal creció un 4% y se recaudaron 19.000 millones de euros más, mientras que la reducción del déficit fue de 14.000 millones, por lo que el gasto aumentó en 5.000 millones. En cambio, este año, la recaudación adicional prevista será de unos 20.000 millones de euros (el PIB nominal crecerá un 4,3%) y la reducción del déficit será de unos 10.000 millones, por lo que el margen para el 2018 ascenderá a 10.000 millones, el doble que el año pasado.

"Ese es el margen que tenemos para las políticas y da para lo que da y es el esfuerzo que hemos hecho, ni podemos bajar mucho más los impuestos ni subir mucho más la otra parte", afirmó Nadal, tras asegurar que el Gobierno ha elegido un "camino sensato" porque el principal objetivo sigue siendo la reducción del déficit público para hacer "sostenible" la deuda pública.