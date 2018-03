Nadal califica de "torticera" la gestión de los datos de Facebook

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reconocido este miércoles que había "algún tipo de sospecha" de que empresas como Facebook estuvieran facilitando datos de usuarios a terceras personas y ha calificado de "torticera" la gestión de los datos por parte de la red social. "Digamos que cabía dentro de lo posible e incluso había alguna sospecha de que este tipo de cosas estuvieran ocurriendo", ha admitido Nadal en declaraciones en los pasillos del Congreso, aunque ha añadido que "no se tiene constancia" de que esas prácticas estén sucediendo en España.

Nadal ha afirmado la necesidad establecer "sistemas de control adecuados" para que no se produzcan filtraciones de datos y para proteger la intimidad de los usuarios. Ha explicado que el debate sobre la protección de datos reside en cómo ofrecer o no los datos para que "la intimidad de las personas se pudiera utilizar" y ha comentado que el principal problema reside en que "el usuario no tiene control" sobre el destino final de los datos ofrecidos.

Prudencia

Nadal ha afirmado que dentro de la Unión Europea existe una "división" sobre este debate y ha asegurado que la postura de España, junto con la de Francia y Alemania, pasa por "ser muy prudentes". El ministro de Agenda Digital ha añadido que la gestión de datos es algo que se tiene que hacer "a nivel comunitario" dentro de la Unión Europea y a puntualizado que a los estados miembros no les resulta "fácil" legislar a nivel individual.