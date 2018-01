Montoro fijará a inicios de abril el tope para aprobar el Presupuesto

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que el Gobierno «sigue trabajando para tener cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el 2018» y situó en «la primera semana de abril», tras la Semana Santa de finales de marzo, la fecha tope para que el Consejo de Ministros pueda aprobar un proyecto de ley que pueda estar aprobado en junio, antes de que a finales de ese mismo mes se inicie el proceso de confección de las cuentas del 2019.

«Para ello necesitamos los apoyos políticos de esta Cámara», dijo el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde avanzó que en el 2017, «a falta del cierre definitivo de las cuentas», España logró cumplir su objetivo de déficit del 3,1% del PIB. Según Montoro, el cumplimiento del objetivo de déficit del 2017 se ha visto favorecido por un incremento de la recaudación de impuestos de más de 12.000 millones de euros, el 6,3% más que el año anterior.

MOTIVOS POLÌTICOS / El ministro justificó la actual prórroga de los Presupuestos del 2017 en «motivos políticos» vinculados al procés del independentismo catalán. «Esa es la causa de que hoy tengamos la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Y no es una causa menor. Es la mayor crisis política que ha vivido la democracia», según Montoro. Tal afirmación mereció el reproche del portavoz de PDCat, Ferrán Bel. «Usted culpa al independentismo de que no haya Presupuestos en España pero, ¿es que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad?», preguntó el diputado.

Montoro apeló a todos los grupos y, en particular al PSOE, para «dejar a un lado los legítimos intereses partidistas» y favorecer la aprobación de unos Presupuestos que permitan «la triple actualización» de las remuneraciones de los empleados públicos, de los ingresos de autonomías y ayuntamientos y de los proyectos de inversión.

Si no se aprueban las cuentas, la prórroga de los Presupuestos del 2017 se mantendrá a lo largo de todo el 2018, si bien el ministro de Hacienda admitió que en ese caso se buscaría una fórmula para garantizar una subida salarial. «No vamos a aceptar chantajes por parte del Gobierno del que usted forma parte para forzar la negociación de los Presupuestos», dijo al ministro el portavoz socialista Javier Lasarte.