Montero defenderá los Presupuestos del PP en el Senado "por la estabilidad del país"

La ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá este lunes en el Senado para defender la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Esta será la primera comparecencia del nuevo Gobierno en Las Cortes tras haber tomado posesión este jueves.

Según informó el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado, la ministra comparecerá en el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos en el pleno del Senado "por voluntad propia" y lo hará "no, para defender unas cuentas que no comparte", sino con el objetivo de "acompañar su tramitación por el bien de la estabilidad del país". El objetivo es ofrecer "un mensaje de estabilidad sobre la situación política y económica del país, y certidumbre para los próximos meses de un Gobierno que no descuidará ninguna de sus obligaciones”, se añade.

GRAN PARADOJA

Durante el debate parlamenario de la mocion de investidura del 31 de mayo, el ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su disposición a gobernar en el 2018 con los Presupuestos presentados por el PP y enmarcó su decisión en la necesidad de "garantizar la estabilidad del país". De paso, el anuncio de Sánchez le ayudaba a captar el apoyo imprescindible del PNV a la moción de censura, pues los nacionalistas habían logrado encajar en las cuentas importantes inversiones para Euskadi.

El anuncio de Sánchez provocó gran mofa entre los diputados del PP dado que los socialistas habían votado 'no' a las cuentas del PP la semana previa. Sánchez justificó la decisión "desde la responsabilidad, para garantizar la gobernabilidad del país" y el anuncio fue interpretado por los agentes económicos y por las instituciones europeas como una señal tranquilizadora de estabilidad económica que alejaba al nuevo Gobierno de tentaciones presupuestarias populistas.

Ahora, le tocará a la ministra Montero articular tan contradictorio papel en el Senado, ante un pleno en el que los diputados del PP gozan de mayoría absoluta. El lunes se debatirán los cinco vetos contra el proyecto de ley presentados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu, con cuyos votos prosperó la moción de censura contra Rajoy en el Congreso.

DAR LA CARA

En otras circunstancias, el grupo socialista también hubiera presentado su propio veto contra estas cuentas del PP en el Senado. Pero el giro político lleva a la paradójica situación de que la ministra socialista María Jesús Montero tendrá que dar la cara por ellos, para que culminen una tramitación parlamentaria que depende de la mayoría absoluta del PP en el Senado. El grupo popular ha adelantado que no va a obstaculizar la aprobación de sus propias cuentas aunque sí presentará enmiendas parciales que -han adelantado- "podrían no gustar al PNV"

Con esta comparecencia Hacienda quiere demostrar "que el nuevo Gobierno tiene voluntad de rendir cuentas permanentemente y de comparecer en el Parlamento cada vez que sea necesario, sin hurtar el debate a los grupos parlamentarios y ni a los ciudadanos", se afirma en el comunicado.