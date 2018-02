Las marcas asiáticas, a la caza del mercado de móviles de gama media

La ofensiva de los móviles asiáticos en España ha ganado fuerza. La presencia de productos asiáticos de telefonía móvil en nuestro mercado ha cambiado. Si hasta el momento el consumidor debía comprar algunas marcas a través de páginas web asiáticas y asumir plazos de entrega amplios, ahora ya pueden comprarse directamente en puntos de venta en España. Las grandes segundas marcas ya están aquí con establecimientos de venta directa. Es el caso de Xiaomi, que la semana pasada abrió una tienda en Gran Via 2 en Barcelona, o Meizu con área comercial en Barcelona y otras capitales.

No son las únicas. Tras ellas, y como consecuencia de la apertura de un almacén logístico en España del gigante de comercio 'on line' Gearbest, la ofensiva de las marchas chinas va a tomar fuerza, como muestra su presencia en el Mobile World Congress (MWC) que se celebra estos días en Barcelona. Todas ellas llegan con un clara estrategia de penetración en el mercado español. Productos de gama media (alrededor de los 200 euros) y de entrada (alrededor de los 100 euros) son los abanderados de estas marcas, con buenas características técnicas y utilizando como reclamo la integración de componentes que ya usan los líderes del mercado. No es de extrañar que se indique que montan cámaras, procesadores o baterías de Sony o Samsung, por poner algún ejemplo. Son terminales que han conseguido adaptarse al gusto occidental e incluso imitan los dispositivos de más éxito del mercado internacional, como el iPhoneX o los últimos lanzamientos de Samsung. Muchas de estas marcas tienen el soporte técnico negociado para el sur de Europa y en caso de problemas siguen una táctica ya impulsada por Amazon: devolución del producto sin discusión. Han abierto 'chats' en castellano en sus páginas.

La joven compañía china Vernee ha firmado recientemente un acuerdo comercial con la catalana World Driver para convertirse en distribuidor oficial de la marca. Su novedad en el MWC es la presentación del ‘samartphone’ Vernee M6, 'dualsim' de formato 18:9 y pantalla de 5,72 pulgadas HD IPS.

RECIÉN LLEGADOS

Por su parte, la china Leagoo también está en el MWC para presentar su modelo S9 un perfecto clon del iPhone X que funciona con Android Oreo.

La firma Neffos, que fabrica en China y que distribuye TP-Link, anuncia el lanzamiento de dos nuevos terminales, el Neffos N1 y el Neffos C7. El N1 es el primer dispositivo de la familia con dos cámaras traseras de 12 megapíxeles cada una.

Otro nuevo actor es iLA Mobile una marca que acaba de asomar en el mercado europeo con un catálogo de productos muy adaptado al gusto occidental y que llega al MWC a tantear distribuidores y acuerdos colaboración para dar a conocer sus productos.

No ha anunciado su presencia en el MWC, pero Elephone también apuesta por España con su propia filial y es una marca muy popular en China. Recientemente ha presentado el U Pro, un 'smartphone' con procesador Snapdragon 660 a 2,2GHz, en una configuración 6+64GB por menos de 500 euros y que cuenta con un catálogo amplio con especial mimo de la gama media y de entrada.

Otra firma en el Mobile es Bullit Group, con fábricas en China y sede en Inglaterra y que es el licenciataria mundial de CAT (Caterpillar Inc.), con su gama de teléfonos reforzados de alta resistencia, y de Land Rover, para teléfonos móviles y periféricos relacionados.

OTROS CONTENDIENTES PARA LA GAMA MEDIA

Otros fabricantes, ya no asiáticos, apuestan por la gama media. De Croacia llega la marca Noa con sus novedades N1 y N7 móviles de cuidado diseño con acabados cromados en colores. La estadounidense Zebra Technologies ha anunciado el lanzamiento del TC25: un nuevo y resistente 'smartphone' diseñado especialmente para pymes. El dispositivo permite a los trabajadores escanear códigos de barras por partes, gestionar rutas y realizar facturas en el momento.

ESPAÑA, MERCADO EN AUGE

España es uno de los países europeos con mayor penetración del móvil. Según un estudio de Idealo.es la demanda de ‘smartphones’ chinos en el 2017 ha copado más de un tercio del mercado español (35%), lo que supone un aumento de 14 puntos porcentuales en los últimos 4 años y el 7% más que el año pasado.

En cuanto a los resultados por franjas de edad, los usuarios más interesados en estos 'smartphones' se sitúan entre los 35 y los 44 años, mientras que las franjas que menos se preocupan por buscar móviles a buen precio son los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 18 y 24 años.